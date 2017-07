Bodog: Am inceput discutia cu ministrul Cercetarii pentru a schimba legea si pentru a operationaliza Institutul Cantacuzino

Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, joi, in cadrul sedintei de Guvern ca a inceput discutiile cu ministrul Cercetarii pentru modificarea legii astfel incat sa poata angaja un manager pentru Institutul Cantacuzino, pentru ca acum, potrivit legislatiei, managerul institutului trebuie sa fie cercetator. In iunie, Bodog a spus Institutul are nevoie de un director care sa fie bun cunoscator al legii si un bun administrator.









"Pentru Institutul Cantacuzino am inceput deja discutia cu domnul ministru al Cercetarii, incercam sa gasim o solutie de a schimba Hotararea de guvern pentru a operationaliza Institutul Cantacuzino si va voi prezenta o propunere de relansare", a spus Bodog, potrivit News.ro, dupa ce premierul Mihai Tudose i-a cerut ministrului Sanatatii o solutie pentru ca Institutul Cantacuzino sa redevina functional.





"Propunerea pe baza careia sa avem si noi in tara asta o fabrica de vaccinuri ale noastre (...) daca se poate", a adaugat premierul.









In iunie, Bodog a spus ca "Probabil ca va fi nevoie sa modificam legea astfel incat sa putem angaja un manager pentru ca acum, potrivit legislatiei, managerul institutului trebuie sa fie cercetator. Institutul Cantacuzino are nevoie de un director care sa fie si bun cunoscator al legii, si un bun administrator, sa poata obtine toate autorizatiile pe care institutul le-a pierdut in timp".





In 25 aprilie, ministrul Florian Bodog anunta ca directorul Institutului Cantacuzino, Alexandru Vladimirescu, si-a dat demisia si ca in cateva zile va numi un alt manager, care spera ca va rezolva problemele institutiei. Bodog spunea atunci il va sustine pe noul manager sa obtina toate autorizatiile necesare si ca Institutul Cantacuzino este o prioritate pentru el in acest mandat. "Este o prioritate pentru mine, este o prioritate a mandatului meu, Mi-as dori sa gasesc un manager care sa rezolve problemele Institutului Cantacuzino, nu neaparat sa produca vaccinuri, pentru ca in acest an nu va putea, dar sa intre intr-o linie dreapta, ca sa-si recapete toate autorizarile. Institutul Cantacuzino nu mai are in prezent nicio autorizare de producere de vaccin", a mai spus Bodog.