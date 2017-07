Guvernul PSD, care s-a laudat cu deschiderea de spitale, desfiinteaza spitalul din Baia Sprie

Guvernul va discuta in sedinta de joi un proiect de hotarare privind desfiintarea Spitalului de Boli Cronice Baia Sprie, unitate sanitara publica cu paturi. Aceasta decizie vine in contradictie cu promisiunile PSD privind deschiderea de spitale. Nu doar ca nu sunt deschise noi spitale, ajung sa fie chiar si desfiintate."Se aproba desfiintarea Spitalului de Boli Cronice Baia Sprie, judetul Maramures, unitate sanitara publica cu paturi, cu personalitate juridica, cu sediul in orasul Baia Sprie, Aleea Minerilor, nr. 29 judetul Maramures, ca urmare a Hotararii Consiliului Local al Orasului Baia Sprie nr. 15/2015 pentru care managementul asistentei medicale a fost transferat catre Consiliul Local al Orasului Baia Sprie, judetul Maramures", se arata in proiectul de HG.In luna ianuarie 2017, presedintele PSD Liviu Dragnea critica puternic fosta guvernare, sustinand ca aceasta pregatise inchiderea a 100 de spitale. "In ministere gasesc tot felul de lucruri. Ministrul Sanatatii, am inteles, ca era foarte, foarte suparat pentru ca se pare ca o sa gaseasca niste documente care pregateau inchiderea a 100 de spitale. Spitalele respective nu au fost ajutate, nu au primit bani de la minister", a spus Liviu Dragnea, la inceputul lunii ianuarie. Acesta a fost contrazis ulterior de fostul ministru al sanatatii, Vlad Voiculescu.