Dean Thompson dupa intalnirea cu Liviu Dragnea: Sfatul meu pentru Romania este sa-si mentina directia. Este un aliat important al SUA

"Sfatul meu pentru Romania este sa-si mentina directia. Vreau doar sa zic multumesc prietenilor pe care mi i-am facut aici, colegilor. Este un parteneriat puternic si minunat, Romania este un important aliat pentru SUA, imi va fi un dor teribil si apreciez oportunitatea de a servi aici. Au fost trei ani minunati. Va multumesc tuturor", a afirmat Dean Thompson, citat de News.ro.Intrebat ce ii va lipsi cel mai mult din Romania, oficialul american a spus ca sarmalele, mamaliga si cozonacul, motiv pentru care spera sa revina in tara noastra: "Am fost foarte norocos sa calatoresc prin toata tara, din Delta, la munte, in Transilvania. O sa-mi lipseasca. Voi reveni in Romania, intr-o zi sper sa revin ... Ia sarmale, mamaliga, cozonac."