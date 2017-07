Ministrul Educatiei: Toti elevii de clasa a V-a vor avea manualele pe banci. Avem bani si pentru formarea dascalilor pentru noile manuale

Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a declarat joi, in cadrul sedintei de Guvern, ca toti cei peste 151.000 de de elevi de clasa a V-a vor avea la inceputul anului scolari manualele pe banci, aceasta fiind “prioritatea zero a mandatului sau”. Totodata, acesta a subliniat ca exista si banii necesari pentru formarea profesorilor pentru a lucra dupa noile manuale.





“E prioritatea zero a mandatului meu, licitatia este in desfasurare. Azi se incarca pe pe SEAP toate cele 119 proiecte de manuale scolare pentru clasa a V-a. In septembrie avem manualele pentru cei 151.950 de elevi pe noua programa. La inceputul lunii august vom avea o consultare publica si o intalnire la nivelul Guvernului pentru ca atunci se va decide ce manual va merge la fiecare profesor. Avem banii pentru formarea dascalilor pentru noile manuale. Nu este nevoie de sume suplimentare”, a declarat Liviu Pop.