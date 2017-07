Donald Trump mizeaza, la Initiativa celor trei mari, pe exporturile de gaz petrolier lichefiat in Europa de Est, regiune puternic dependenta de importurile din Rusia (Euractiv)

Intr-un discurs sustinut la sfarsitul lunii iunie, inceputul unei "varste de aur" a dominantei americane in sectorul energiei, bazata pe exporturile companiilor din SUA de gaz natural, carbune si petrol.Dupa ce, ani de zile, a fost un importator major de gaze naturale, SUA ar urma sa devina exportator net in acest an sau in 2018, gratie dezvoltarii fracturarii hidraulice in state precum Texas sau Pennsylvania."Suntem aici pentru a implementa o noua politica energetica americana", a spus Donald Trump, intr-un discurs sustinut la un eveniment organizat de departamentul Energiei si la care au participat directori de companii din instruia petrolului, a carbunelui si membrii de sindicate. "Vom exporta energia americana peste tot in lume".Rebotezata "predominanta energetica", politica lui Donald Trump, deja introdusa de administratia Obama, vizeaza exporturile de gaz natural lichefiat spre pietele Europei de Est si Asiei."Vom fi exportatori [...] Vom fi dominanti. Vom exporta energie americana peste tot in lume, pe intreaga planeta [...] Varsta de aur a Americii a inceput. Credeti-ma", a declarat atunci presedintele SUA.Administratia Trump vede in exporturile de gaz petrolier lichefiat (GPL) o modalitate de a reduce deficitele comerciale in raport cu alte tari si de a dezvolta economia.La inceputul lui iunie, Cheniere Energy Inc a realizat prima livrare de GPL american catre Polonia si Olanda.SUA doresc sa exporte, de asemenea, carbune in Ucraina, unde aprovizionarea energetica este perturbata puternic de conflictul din Donbass."Ucraina ne-a spus deja ca are nevoie imediat de milioane si milioane de tone. Multe alte tari au nevoie. Si noi vrem sa le vindem lor si tuturor celor care au nevoie in lume", a spus Donald Trump.Donald Trump se afla in Euroa pentru a participa la summitul G20 de la Hamburg. Dar, inainte de acesta, va face o escala la Varsovia unde va participa la summitul "Initiativa celor trei mari".Pe langa Polonia, aceasta noua initiativa pro-atlantica cuprinde Cehia, Slovacia, Ungaria, Lituania, Letonia, Estonia, Austria, Romania, Bulgaria, Croania si Slovenia, tara natala a Primei Doamne, Melania.Europa de este este puternic dependenta de gazul rusesc transportat prin gazoducte, iar SUA incearca de ani de zile sa dezvolte exporturile de GPL."Unele persoane folosesc aprovizionarea [cu gaz natural] ca o arma politica amenintand cu inchiderea robinetului in timpul perioadelor cele mai reci ale anului, cand populatia are nevoie de gaz pentru a se incalzi", afirma Gary Cohn, directorul Consiliului economic national al Casei Albe, intr-un interviu pentru Reuters. "Intentia este sa fim o forta in domeniul binelui si sa facem gazul mai usor disponibil pentru cei care au nevoie".Moscova a blocat livrarile cu gaze in urma unui litigiu legat de preturi cu Ucraina in 2006 si in 2009, provocand penurii in mai multe tari europene. Noua strategie ruseasca este sa construiasca gazoducte precum Nord Stream 2 - puternic contestat in estul Europei, dar sustinut de Germania - pentru a ocoli Ucraina.Rusia, arata Euractiv, considera Europa drept piata sa naturala si a construit infrastructuri de mare anvergura de-a lungul anului pentru a livra petrol si gaze clientilor europeni. In schimb, SUA nu au decat un singur terminal pentru exportul gazelor naturale, la Sabine Pass, in Louisiana. Alte patru terminale sunt insa in constructie si vor fi operationale intre 2018 si 2020.Diplomati europeni din vechile state membre ale UE nu acorda prea multa importanta Initiativei celor trei mari ( a carei urmatoare editie urmeaza sa fie gazduita de Romania ), dar sunt ingrijorati de o eventuala tentativa a lui Donald Trump de a diviza Europa, noteaza Euractiv.Observatorii se tem ca Polonia ar putea deveni prea aroganta si ostila in contextul vizitei lui Donald Trump, ceea ce s-ar putea concretiza in izolarea progresiva a tarii.In 1 iulie, liderul Partidului la putere, Dreptate si Justitie, (PiS), Jaroslaw Kaczynski, a afirmat ca alte tari europene sunt invidioase pe faptul ca Donald Trump a ales Polonia inaintea summitului G20.