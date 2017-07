Bodog: De saptamana viitoare, avem 571.261 de doze de vaccin impotriva rujeolei

Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat in cadrul sedintei de Guvern, de joi, ca de saptamana viitoare vom avea 571.261 de doze de vaccin impotriva rujeolei, iar “acestea vor fi livrate direct la DSP pe baza rapartitiei date de Institutul National de Sanatate Publica”.





“Incepand de saptamana viitoare, dozele vor fi livrate direct de catre cel care a castigat procedura la DSP pe baza rapartitiei date de Institutul National de Sanatate Publica. De saptamana viitoare, avem peste 571.261 de doze, spre deosebire de anii trecuti cand au fost achizitionate cam 380.000 de doze”, a delarat Bodog, care a subliniat ca in cazul ultimelor decese cauzate de rujeola din Harghita si Dolj existau vaccinuri in stoc.









“Au fost informari de presa, una cu izbucnirea unei epidemii in Harghita. DSP are vaccin in stoc pana la sf lunii iulie. O alta informare a fost in Dolj, unde exista vaccin. Nu stiu pentru care este motivul pentru care doamna doctor nu a solicitat daca era nevoie. Vom sanctiona vinovatii”, a mai spus ministrul Sanatatii.