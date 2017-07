Romania va gazdui anul viitor Summitul 'Initiativei celor Trei Mari' (surse)

Sursele mentionate au precizat ca presedintele Klaus Iohannis a propus joi, la Summitul 'Initiativei celor Trei Mari' (Baltica - Adriatica - Neagra), care se desfasoara la Varsovia, ca urmatoarea reuniune sa aiba loc, anul viitor, la Bucuresti.Toti liderii prezenti la Summitul de la Varsovia au fost de acord cu propunerea lui Klaus Iohannis, au aratat sursele oficiale.'Presedintele Romaniei a subliniat ca valoarea adaugata a acestei initiative poate consta in capacitatea sa de a contura proiecte concrete de interconectare, in special in domeniile transporturi si energie', au afirmat sursele citate.Presedintele Klaus Iohannis participa joi, la Varsovia, alaturi de lideri din alte 12 state, la Summitul ''Initiativei celor Trei Mari''. Presedintele SUA, Donald Trump, participa in calitate de invitat special.