6 raniti dupa ce un microbuz s-a ciocnit cu au autoturism pe DN 1, in Alba

Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Alba, accidentul s-a produs in zona localitatii Santimbru, unde, potrivit primelor informatii, soferul unui autoturism nu ar fi acordat prioritate de trecere si masina s-a ciocnit in plin cu un microbuz de persoane. In urma accidentului, sase persoane aflate in cele doua autovehicule implicate in accident au fost ranite, iar la fata locului au fost trimise mai multe echipaje medicale. La ora transmiterii acestei stiri, circulatia pe drumul national 1, in zona localitatii Santimbru, este blocata pana cand politistii rutieri vor termina cercetarile la fata locului.