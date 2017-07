O fundatie romano-americana, interzisa in Rusia

Potrivit unui comunicat de presa difuzat de Ministerul rus al Justitiei, ONG-ul romano-american a fost adaugat pe o anume "lista cu organizatii neguvernamentale straine si internationale ale caror activitati sunt considerate indezirabile in Federatia Rusa".Ministerul spune ca interdictia a fost impusa in temeiul unei legi federale ruse care prevede masuri impotriva "persoanelor implicate in incalcarea drepturilor fundamentale ale omului si libertatilor" cetatenilor rusi.Comunicatul ministerului rus mentioneaza de asemenea ca decizia a fost semnata in 30 iunie de catre procurorul general adjunct al Rusiei.Reprezentanti ai Black Sea Trust au declarat pentru cei de la Balkan Insight ca organizatia "evalueaza impactul" deciziei Rusiei si, prin urmare, nu pot face vreun comentariu in acest moment.Potrivit Ministerului roman al Afacerilor Externe, Black Sea Trust for Regional Cooperation a fost unul dintre primele proiecte americane dedicate dezvoltarii in regiunea Marii Negre, organizatia fiind infiintata in 2007 cand noi tari din regiune au aderat la NATO si Uniunea Europeana.Conform paginii de internet a German Marshall Fund, organizatia Black Sea Trust nu deruleaza niciun proiect in Rusia si finanteaza initiative doar in Romania, Bulgaria, Turcia, Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Armenia si Azerbaidjan.