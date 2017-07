Procurorul Mihaiela Moraru Iorga : Nu am auzit-o pe Kovesi folosind cuvantul "decapati" sau spunand "acolo umblam, acolo nu umblam"

Procurorii Mihaiela Moraru Iorga si Doru Tulus au fost audiati miercuri la Inspectia Judiciara, dupa ce au fost revocati din DNA, in urma unei decizii luate de Laura Kovesi.Intrebata de jurnalisti daca Laura Kovesi le spunea procurorilor, in timpul sedintelor, cum sa faca dosarele sau daca sefa DNA a folosit vreodata cuvantul 'decapati', Iorga a spus: 'Nu as putea sa va zic ca am auzit-o pe doamna procuror-sef folosind cuvantul 'decapati'. Cred ca mi-ar fi ramas in minte, pentru ca este un termen neuzual. Nu mi se pare corect sa spun asa ceva. Cu privire la continutul discutiilor am dat declaratie la Inspectia Judiciara si nu voi face alte precizari. In ceea ce priveste presiunile care au fost asupra mea, le-am detaliat'.'Personal, nu am auzit-o niciodata pe doamna procuror spunand 'acolo umblam sau acolo nu umblam'', a adaugat Iorga, raspunzand unei alte intrebari - daca in DNA 'se fabrica dosare'.Ea considera ca a facut o singura greseala, si anume, ca nu a plecat din DNA atunci cand a simtit ca nu mai este 'dorita'.Mihaiela Moraru Iorga a spus ca va urma toate procedurile legale pentru anularea ordinului prin care a fost revocata din DNA, si anume, va ataca decizia in instanta de contencios administrativ.'Nu pot sa va spun eu cum este afectat fiecare procuror din Directia Nationala Anticoruptie. Cu siguranta cu totii sunt afectati. Suntem afectati ca au aparut acele inregistrari. Practic, aceasta institutie a fost aruncata in acest scandal public. Dar, in acelasi timp, nu poti sa nu iti faci apararea atunci cand esti lovit si cand se ridica suspiciuni cu privire la probitatea ta profesionala in mod nedrept', a adaugat ea.