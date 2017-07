Un alt procuror cere incetarea activitatii la DNA, solicitare aprobata de CSM

Pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a Sectiei pentru procurori a CSM s-a aflat solicitarea formulata de procurorul Amaryl Sabau, de incetare a activitatii la Directia Nationala Anticoruptie si continuare a activitatii la Parchetul Curtii de Apel Bucuresti sau la Parchetul Tribunalului Bucuresti. Sectia pentru procurori a admis solicitarea acesteia si a decis incetarea activitatii la Directia Nationala Anticoruptie incepand cu 1 iulie si revenirea la Parchetul Tribunalului Bucuresti (unitate de parchet de la care provine).Tot miercuri, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a hotarat ca procurorii revocati la solicitarea Laurei Codruta Kovesi din Directia Nationala Anticoruptie, Doru Tulus si Mihaela Moraru Iorga, sa se intoarca la unitatile de parchet de la care provin , respectiv la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie si Parchetul Judecatoriei Bacau.Amaryl Sabau este al saptelea procuror care a cerut, in ultima perioada, incetarea activitatii la DNA.La sfarsitul lunii iunie, alti sase procurori au cerut incetarea activitatii la Directia Nationala Anticoruptie si continuarea activitatii la o alta unitate de parchet, iar Sectia pentru procurori a CSM a aprobat solicitarile in cazul a trei dintre ei.Cei sase procurori care au cerut incetarea activitatii la DNA sunt Claudiu Dumitrescu, delegat in functia de procuror sef al Serviciului pentru combaterea infractiunilor de coruptie impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, care a solicitat o eventuala detasare in postul de expert national detasat in cadrul Oficiului European de Lupta Antifrauda, Alina Stefanescu, Alina Avram, Eugen Anton, Madalina Scarlat si Ioan Paul Chis.Procurorul Madalina Scarlat a cerut transferul de la Directia Nationala Anticoruptie la Parchetul ICCJ, Parchetul Curtii de Apel Bucuresti, Parchetul Tribunalului Bucuresti sau la unul din celelalte parchete de pe langa judecatoriile de sector din Bucuresti, aceeasi situatie fiind si in cazul procurorilor Ioan Chis si Eugen Anton, care au cerut continuarea activitatii la unul dintre Parchetele de pe langa judecatoriile de sector din Bucuresti sau la Parchetul Tribunalului Bucuresti. De asemenea, procurorul Alina Avram a solicitat continuarea activitatii la Parchetul de pe langa Judecatoria Cornetu sau revenirea la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, iar procurorul Alina Stefanescu vrea sa revina la Parchetul Judecatoriei Sector 4.Sectia pentru procurori a CSM a aprobat cererile de incetare a activitatii, respectiv transfer de la DNA pentru Alina Avram, Alina Stefanescu si Claudiu Dumitrescu, in timp ce solicitarile formulate deEugen Anton, Madalina Scarlat si Ioan Paul Chis au fost respinse.In spatiul public, aceste cereri de transfer formulate de cei sase procurori DNA au fost puse in legatura cu inregistrarile audio cu procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi. Potrivit inregistrarilor, care au fost difuzate de Romania TV, Kovesi le reprosa procurorilor ca nu isi fac treaba, ca "de cinci saptamani nimeni nu a invinuit pe nimeni in DNA", iar cine s-a speriat sau nu are chef de munca sa plece: "Ne-am speriat sau ce? Cinci saptamani nimeni nu a invinuit pe nimeni in DNA, cine nu are chef de munca sa plece. Raman 10 oameni la DNA, dar aia ne vedem de treaba si luptam pana in panzele albe". In replica, Directia Nationala Anticoruptie a transmis un comunicat de presa in care arata ca inregistrarile cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, nu sunt autentice, ci contin "o serie de fragmente realizate prin juxtapunere, menite a altera continutul real al afirmatiilor" facute de Kovesi in diverse imprejurari, cum ar fi sedinte publice ori sedinte de lucru cu procurorii sectiilor operative.Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, marti, la CSM, care a discutat solicitarea sa de revocare din functie a procurorilor Doru Tulus si Mihaela Iorga, ca nu exista niciun conflict si nicio tensiune in DNA, unde activitatea se desfasaoara normal. Ea a mai spus ca nu isi da "nicio demisie", pentru ca nu are motive.