Doi luptatori profesionisti de kickboxing, retinuti in cazul agresarii lui lui Mircea Oprean

Potrivit unui comunicat de presa al Politiei Capitalei, Sandu Ion Paul si Chivu Viorel Alexandru au fost retinuti pentru 24 de ore in dosarul privind agresarea profesorului Mircea Oprean, fostul ginere al lui Nicolae Ceusescu."Suspectii apartin unei zone a sportivilor si luptatorilor profesionisti (practicanti de kickboxing, MMA, kempo), fiind de notorietate ca asocierea in acest grup poate genera conficte stradale cu impact mediatic, avand ca motive castigarea notorietatii, transarea unor conflicte intre acestia si apropiati ai lor si alte persoane", anunta Politia Capitalei.In cauza sunt efectuate cercetari cu privire la savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente, amenintare, distrugere, port sau folosire fara drept de obiecte periculoase, si tulburarea ordinii si linistii publice.Cei doi sunt acuzati ca, in seara zilei de 18 mai, l-au lovit cu pumnii si picioarele pe profesorul Oprean si l-au amenintat cu un cutit."Persoana vatamata a declarat ca, in momentul in care a incercat sa se refugieze in autoturismul personal, a constatat ca unul dintre cauciucurile autoturismului a fost taiat", precizeaza Politia Capitalei.Inca de atunci, Oprean l-a banuit pe unul dintre cei doi, din cauza unor neintelegeri mai vechi."Actiunile violente impotriva lui Oprean Ioan Mircea au produs un puternic impact mediatic, acestea fiind cu atat mai grave cu cat ele avut loc in incinta unei institutii publice, intr-un cadru universitar, la un interval orar in care acest loc este tranzitat atat de cadre didactice, cat si de studenti. Mai mult, violentele comise impotriva lui Oprean Ioan Mircea au creat in randul cadrelor didactice din cadrul Universitatii Politehnice o stare de tulburare indignare, neliniste si nesiguranta", mai precizeaza politistii.Actiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6, au facut miercuri dimineata trei perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti, in cazul agresarii fostului ginere al lui Nicolae Ceausescu, profesorul Mircea Oprean.