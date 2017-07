Premierul Mihai Tudose s-a intalnit ambasadorul Germaniei: Colaborarea economico-militara dintre Romania si compania germana Rheinmetall a fost definita ca proiect strategic

Premierul Mihai Tudose a subliniat ca cele doua tari vor dezvolta, in continuare, proiectele in cadrul parteneriatului economic deja existent si vor depune eforturi sustinute pentru eliminarea eventualelor obstacole, se mai arata in comunicat.Potrivit acestuia, ambasadorul Germaniei la Bucuresti, E.S. Cord Meier-Klodt, a exprimat sprijinul deplin din partea Germaniei in vederea consolidarii traiectoriei de crestere economica a Romaniei si a sporirii rolului acesteia in Europa, cu precadere in contextul in care Romania se pregateste pentru preluarea primei sale presedintii a Consiliului UE, in anul 2019. Totodata, ambasadorul Cord Meier-Klodt a subliniat importanta mentinerii predictibilitatii si a transparentei, a unui climat investitional favorabil si a directiei de reforma a tarii spre o Europa a valorilor comune.Germania este al 2-lea mare investitor in Romania, iar o firma germana este cel mai mare angajator din Romania. Germania este principalul partener comercial al Romaniei, volumul schimburilor economice romano-germane a fost de 26,16 mld. euro in 2016, reprezentand 21% din volumul comertului exterior al Romaniei.Reamintim ca in luna iunie, Uzina Automecanica Moreni si furnizorul german de tehnologie militara Rheinmetall au semnat actul constitutiv al societatii mixte Romanian Military Vehicle Systems care va fabrica, vinde si asigura mentenanta transportorului blindat de trupe 8x8 (TBT 8x8) pentru armata romana.Romanian Military Vehicle Systems este o societate mixta romano-germana, cu cote egale de capital social.