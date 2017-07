Emil Constantinescu: Lumea de azi poate fi descrisa ca o lume uni-multipolara, cu periferie anarhica

'De ce este nevoie de diplomatie culturala? Pentru ca lumea s-a schimbat si, daca lumea se schimba, si politica, in sensul ei inalt de slujire a intereselor comunitatii, trebuie sa se schimbe. (...) Provocarile prezentului sunt atat de presante si importante incat de multe ori suntem obligati sa formulam un raspuns inainte de a ne confrunta cu semnalele unui viitor care sta mai ales sub semnul incertitudinii. Intre timp insa, lumea se schimba rapid in jurul nostru si a vorbi despre modul in care putem infrunta provocarile primelor decenii ale mileniului 3 inseamna in primul rand o provocare intelectuala. (...) Lumea de azi poate fi descrisa ca o lume uni-multipolara, cu periferie anarhica. Occidentul insusi este multipolar si neuniform. Multipolarismul occidental este generat de nivelul de dezvoltare a democratiei interne si a organismelor si institutiilor internationale pe care le-a creat. Reactiile care apar in functie de diferite interese ale statelor duc la schimbarea aliantelor si a taberelor opuse pe diferite teme sau subiecte', a declarat Emil Constantinescu, la conferinta 'Evolutii in combaterea terorismului si noile provocari ale Orientului Mijlociu'.In opinia fostului sef al statului, pentru elaborarea unei strategii comune pe termen lung, 'de asigurare a pacii globale si regionale', este necesar un efort de intelegere si de anticipare a tendintelor de evolutie sau involutie a lumii in care traim.'Schimbarile mediului de securitate pot fi intelese numai daca luam in considerare schimbarea naturii relatiilor internationale, a regulilor, a normelor, a tipologiei actorilor, a scopurilor urmarite si a mecanismelor de actiune. (...) Iata de ce structurile politice ar trebui completate cu structuri ale societatii civile dedicate problemelor securitatii mondiale. Numai astfel un proces de consolidare a respectului pentru om, democratie si securitate comuna poate dobandi profunzimea pe care doar vointa reala a popoarelor o poate garanta', a aratat Emil Constantinescu.Totodata, fostul presedinte a precizat ca diplomatia culturala poate identifica riscurile majore si poate oferi solutii bazate pe incredere reciproca, negociere si cooperare.'Transformarile accelerate din lumea contemporana ne cer, in mod imperativ, sa ne angajam intr-un proces de regandire a societatii globale, a relatiilor dintre noi, dar mai ales a politicului si a sensului actiunii politice. (...) Diplomatia culturala poate functiona ca un mare laborator in care se formeaza o cultura politica a securitatii globale prin incredere reciproca, negociere si cooperare. Ea poate identifica riscurile majore, poate formula si pune in practica programe de intarire a increderii, atat in interiorul tarilor cu un grad ridicat de risc, cat si in zonele cu potential conflictual', a sustinut Emil Constantinescu.Conferinta 'Evolutii in combaterea terorismului si noile provocari ale Orientului Mijlociu' a fost organizata de Fundatia Europeana Titulescu, impreuna cu Middle East Political and Economic Institute (MEPEI), Fundatia EURISC si Ambasada Republicii Islamice Iran in Romania. La eveniment a participat si ambasadorul Republicii Islamice Iran in Romania, Hamid Moayyer.