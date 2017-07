Unde fac copiii miscare in vacanta? Inspectoratul scolar Covasna le cere scolilor sa deschida terenurile de sport, unii directori refuza

Seful Inspectoratului Scolar, Kiss Imre, a declarat miercuri pentru Agerpres "este o initiativa buna, pentru ca daca nu folosim terenurile de sport si nu ii indemnam pe copii sa faca sport in timpul liber, le facem rau. La nivelul fiecarei institutii de invatamant se poate elabora o procedura anume, nu pot da retete, dar fiecare director stie cel mai bine cum sa faca sa fie un control (...) Si daca nu sunt lasati pe teren, copiii tot vor intra, vor sari gardul. Eu zic ca daca e intentie buna si spirit organizatoric, se poate permite accesul copiilor (...) Sigur, ar fi bine sa fie cineva care sa-i supravegheze, dar stim foarte bine ca nu sunt posturi pentru asa ceva".Unii directori de scoli spun ca nu pot asigura supravegherea copiilor in perioada verii, prin urmare nu-si asuma responsabilitatea si nu vor permite accesul acestora in incintele unitatilor de invatamant.