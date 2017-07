Laura Codruta Kovesi a semnat revocarea procurorilor DNA Doru Tulus si Mihaela Moraru Iorga

Decizia de revocare a fost semnata miercuri, au declarat pentru News.ro reprezentanti ai DNA.Sectia pentru procurori a CSM a avizat marti revocarea procurorilor Doru Tulus si Mihaela Moraru Iorga de la DNA, conform solicitarii adresate de catre sefa DNA Laura Codruta Kovesi. Decizia a fost luata dupa audierea celor in sedinta secreta, la care au participat si Laura Codruta Kovesi si procurorul general Augustin Lazar.Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a sustinut ca nu exista niciun conflict si nicio tensiune in DNA, unde activitatea se desfasoara normal. Ea a mai spus ca nu isi da "nicio demisie", pentru ca nu are motive.Procurorul Mihaela Moraru Iorga a declarat, la iesirea de la CSM, unde a fost audiata la Sectia pentru procurori in cazul cererii se revocare formulate impotriva sa de catre sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, ca tensiunea dintre ea si procurorul sef a parut din cauza faptului ca a refuzat sa dea curs unor solicitari, dand exemplu un dosar in care Kovesi a cerut ca Elena Udrea sa fie retinuta, insa ea a impus masura controlului judicar. Lza randul sau, procurorul Doru Tulus a spus ca Laura Kovesi nu l-a iubit niciodata, ca "epurarile din DNA se fac pe criterii subiective" si ca in ultimul an Directia Nationala Anticoruptie a ajuns o "caricatura".Directia Nationala Anticoruptie preciza, intr-un raspuns transmis la solicitarea News.ro, ca procurorii Doru Tulus si Mihaela Moraru Iorga, pentru care sefa institutiei a cerut revocarea in 29 iunie, nu mai indeplinesc conditia bunei reputatii pentru a fi procurori in cadrul DNA, asa cum rezulta din Codul Deontologic al judecatorilor si procurorilor.Lui Moraru Iorga i se reproseaza ca nu a inregistrat un denunt conform procedurilor legale, iar lui Tulus ca a solutionat dosare in care era implicata o persoana cu care avea "raporturi civile", ceea ce i-ar fi afectat impartialitatea. De asemenea, Parchetul General a dispus joi incetarea delegarii celor doi procurori pe functii de sefi de serviciu in cadrul DNA.Ulterior, procurorii DNA Mihaela Iorga, Doru Tulus si Marin Nicolae au sesizat Inspectia Judiciara, acuzand ca procurorul sef al DNA se implica in ancheta privind inregistrarea unei sedinte a DNA, facand presiuni asupra procurorilor si solicitand teste cu detectorul de minciuni.De asemenea, cei trei procurori au trimis un memoriu CSM, in care arata ca testarea poligraf a unui magistrat poate deschide calea catre vulnerabilizarea procurorilor. "Avand in vedere calitatea de garant al independentei si impartialitatii magistratilor pe care o reprezinta Consiliul Superior al Magistraturii, ne adresam dumneavoastra intr-un demers legitim de aparare a statutului magistratului intrucat testarea poligraf a unui magistrat poate deveni o practica de natura a aduce grave prejudicii independentei magistratului, fie el procuror sau judecator. Atragem atentia asupra faptului ca odata cu acest precedent se va deschide calea spre vulnerabilizarea magistratilor (...) Ceea ce astazi pare un demers a trei procurori, odata creat acest precedent, se poate transforma maine intr-o practica generala. Ne punem intrebarea legitima care va fi motivarea obiectiva a respingerii cererii de administrare a probei constand in testarea poligraf a magistratului formulata de orice denuntator de buna sau de rea credinta. Simplul refuz al magistratului de a-si proba nevinovatia va fi de natura sa ii afecteze onoarea si probitatea profesionala prin instituirea unei prezumtii de vinovatie", arata procurorii DNA in memoriul trimis CSM.Scandalul in DNA a izbucnit dupa aparitia in presa a inregistrarilor cu Laura Codruta Kovesi la o intalnirea cu procurorii DNA.