Promisiunile premierului Tudose pentru Gabriela Firea: Analize pentru posibila trecere a Metroului la Primarie, analiza pentru posibila trecere a Centurii la Primarie, plus o decizie rapida privind vanzarea Elcen

La finalul unei intalniri de doua ore cu primarul general al Capitalei, premierul Tudose a anuntat ca "am stabilit un mod de lucru, am stabilit responsabili de proiecte, intilniri lunare, termene clare. Am transmis mesajul ca guvernul e aproape de primarie".Gabriela Firea a declarat, la randul sau, ca i-a cerut premierului sa gaseasca impreuna cu CFR o solutie pentru ca trenurile de marfa si de calatori sa nu mai perturbe traficul la barierele de pe Soseaua Petricani si Soseaua Andronache. "Ne-am dori pentru aceasta zona ca CFR Marfa si CFR Calatori sa imbunateasca programul trenurilor, ca dimineata si seara sa nu se mai intample ca la barierele Petricani si Andronache sa stea si cate o ora in asteptare. Am gasit deschidere la premier. Nici o capitala europeana nu e tranzitata de marfare in timpul zilei", a spus Gabriela Firea.De asemenea, Firea a declarat ca l-a rugat pe premier sa rezolve problemele puse de comisia tehnica de pe langa Ministerul Culturii astfel inca "sa nu mai blocheze avizele cerute de primaria Municipiului si primariile de sector".