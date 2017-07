GRAFIC Rata de promovare la BAC in ultimii 12 ani - De la 45% in 2011 si 2012, la peste 70% acum

In 2011, cand ministru al Educatiei era Daniel Funeriu, a fost luata decizia de fi montate camere video in salile de examen de la BAC . In acel an rata de promovare a fost de 45,73%, o scadere substantiala fata de aproape 70% cu un an inainte. In 2012 rata de promovare a fost chiar mai mica, de sub 45%.Din 2012 incoace, insa, ratele de promovare au crescut constant. Din punct de vedere politic, in ultimii cinci ani (cu exceptia anului 2016) Educatia a fost mereu un portofoliu al PSD.