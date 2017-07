HARTA Rezultate Bac 2017 - Vezi lista cu rezultate din fiecare judet si bucuresti. 71,4% dintre elevi au obtinut medii de promovare

CLICK PE HARTA si Selectati judetul pentru care doriti sa vizualizati listele/rapoartele disponibile:

Potrivit ministrului Educatiei, Liviu Pop, procentul absolventilor de liceu care au reusit sa obtina note de trecere este mai mare decat in anii trecuti, insa "odata cu modificarea legii educatiei nationale, cu un singur stil de bacalaureat, a dus liceele tehnologice la un grad de promovabilitate din ce in ce mai mic".Rata de promovabilitate la nivel naţional, inainte de contestatii, in 2016, a fost de 66,7%