Mihai Tudose, despre informatiile pe surse privind disputele cu Liviu Dragnea: O sa ne certam  ca sa va validam stirea

"Am citit si eu stirea (...) O sa ne certam ca sa ne validam stirea. Nu am apucat sa ne certam inca", a spus Tudose, la intrebarile ziaristilor.Acesta a precizat ca a discutat cu Dragnea marti, dupa receptia de la ambasada SUA, despre "cum sa asezam lucrurile pe linia de guvernare, fara niciun fel de cearta, imi pare rau ca va dezamagesc".Intrebat daca este sceptic in ceea ce priveste programul de guvernare, Tudose a raspuns: "Nu sunt sceptic de loc, sunt optimist, e singura sansa a Romaniei sa iasa din zona in care e, sa ne dezvoltam".In ceea ce priveste propunerile care au "creat emotie, suprataxa, anumite masuri fiscale", "am spus ca nu sunt de acord cu o implementare rapida, fara simulare"."Daca simularile au ca rezultat ca nu se pot aplica nu vor intra in vigoare. Daca dau rezultate bune le vom aplica", a adaugat primul ministru, mentionand ca i-a cerut ministrului de Finante sa faca aceste simulari pentru a se vedea efectele respectivelor propuneri.