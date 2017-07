Liviu Dragnea face un pas inapoi: Impozitul pe cifra de afaceri si taxa de solidaritate nu se vor aplica daca afecteaza firmele care actioneaza corect. Seful PSD admite ca a avut discutii cu premierul Tudose despre noile taxe si impozite

"Exista preocupari din punctul de vedere al majoritatii parlamentare, al guvernului, ca toate companiile care lucreaza in Romania sa plateasca impozitele cinstit si la nivelul prognozat. Asta nu inseamna ca cele doua-trei posibile masuri nu pot fi discutate. Nu va fi niciun fel de masura aplicata abrupt decat dupa ce se vor face analzie si simulari in detaliu", a spus Dragnea, la Parlament, intrebat despre informatiile pe surse potrivit carora premierul Tudose nu este de acord cu aplicarea unor prevederi din programul de guvernare Acesta a sustinut ca masura impozitului pe cifra de afaceri isi propunea sa "scoata la lumina posibile transferuri de profit" dar "daca prin aceasta masura firmele care actioneaza corect ar fi afectate acea masura nu se va aplica".Liviu Dragnea a afirmat ca a avut o discutie "foarte aplicata" cu premierul Tudose "si ieri, si aseara", la receptia oferita de Ambasada SUA, si ulterior, timp de "doua ore"."Am vorbit si azi. Premierul nu a spus decat ceea ce a spus in ziua de investitura, si eu am spus acelasi lucru", a continuat Dragnea, inainte de a preciza: "daca ele (masurile din programul de guvernare) isi ating scopul dar creeaza defectiuni in alta parte a economiei ele nu vor fi aplicate".Seful PSD a subliniat ca a discutat si cu Calin Popescu Tariceanu, si "punctele de vedere sunt aceleasi". Dragnea a dat vina pe faptul ca "au fost niste zile agitate" si pe comunicare, care "nu a fost foarte foarte buna", dar acum "lucrurile s-au lamurit, e aceeasi abordare".In ceea ce priveste taxa de solidaritate, si aici va exista un proces de "analiza, simulare, discutii si daca efectul gandit pozitiv nu se justifica nu va fi aplicata".Liviu Dragnea a sustinut ca se incearca gasirea unei "modalitati prin care toata lumea sa aiba de castigat", iar in caz contrar "nu vom aplica masuri care sa faca rau".Intrebat daca o eventuala renuntare la impozitul pe cifra de afaceri si la taxa de solidaritate inseamna ca nu se aplica programul de guvernare, Dragnea a raspuns: "Nu, nu inseamna ca programul de guvernare nu a fost implementat".