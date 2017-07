Ruptura intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose. Premierul ar refuza sa puna in aplicare programul de guvernare (surse Antena 3)

Potrivit surselor citate, la trei zile de la depunerea juramantului, Tudose i-ar fi comunicat lui Dragnea ca nu vrea sa puna in aplicare noul program de guvernare, pe care el nu l-a aprobat, si ca partea legata de taxe si impozite va distruge economia si firmele.Luni seara, Dragnea i-ar fi reprosat unele numiri facute de Tudose in Guvern si faptul ca repeta greselile lui Grindeanu, insa premierul ar fi replicat ca nu are de gand sa fie un soldat care executa ordine in orb.Surse guvernamentale citate de HotNews.ro declarasera luni ca o decizie finala privind posibila introducere a impozitului pe cifra de afaceri pentru companii va fi luata doar dupa ce premierul Mihai Tudose va avea rezultul simularilor Astfel, premierul nu ar fi de acord cu un impozit "clasic" pe cifra de afaceri, ci, eventual, cu un impozit "gradual si doar pe anumite tipuri de activitati", potrivit surselor citate. Orizontul de timp al unei decizii finale nu e clar, dar sursele citate au declarat luni ca premierul vrea sa ia decizia inaintea acestei toamne.