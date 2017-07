Deputatul PSD Liviu Plesoianu protesteaza in fata sediului DNA

Plesoianu are prinsa pe piept o coala de hartie pe care scrie "Kovesi la poligraf. Ai fost acasa la Oprea?".Celelalte trei persoane care i s-au alaturat poarta si ele mesaje similare: "Ai plagiat? Ai abuzat? Ai plecat!" si "Your DNA is corrupt" si "Kovesi, pe tine cine te Oprea?""NU se mai poate trai asa in aceasta tara! Eu NU mai accept! Ca atare, maine dimineata (miercuri, 5 iulie), ma voi afla de la prima ora in ᅡspatiul meu privatᅡ din fata Sediului DNA din Str. Stirbei Voda nr. 79-81. Incepand cu ora 8.00, imi voi petrece ᅡtimpul meu liberᅡ in fata Templului Anticoruptiei, unde salasluieste DIVINITATEA SA", a scris marti pe Facebook deputatul social-democrat.Liviu Plesoianu a mai spus ca il va bucura "prezenta oricarui CETATEAN care va alege acelasi ᅡspatiu privatᅡ si acelasi interval de ᅡtimp liberᅡ"."Dupa cum ma va bucura si propria-mi companie, in cazul in care voi fi singurul cu care ma voi intersecta. ᅡNoi suntem DNA si nu ne lasam!ᅡ - Foarte bine! Si eu sunt PARLAMENTAR AL ROMANIEI. ...SI NU MA LAS! ...Fie sa FIM!", a conchis deputatul PSD.El mai anunta si ca va fi vizitat in spatiul sau privat din fata sediului DNA de Codrin Stefanescu, in "timpul sau liber"."De asemenea, din toate mesajele primite, inteleg ca mai sunt si alti cetateni care vor sa ne petrecem impreuna timpul liber si sa impartim acelasi spatiu privat. ...Foarte bine. Timp liber ne facem, iar spatiu privat e din belsug!", mai sustinea Plesoianu.