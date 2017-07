Curtea Constitutionala discuta miercuri sesizarile PNL si USR privind Legea Centenarului si Legea executarii pedepselor

In privinta actului normativ privind Centenarul, contestatarii reclama faptul ca adoptarea legii nu a respectat principiul bicameralismului, nu indica sursele bugetare pentru finantarea activitatilor de celebrare a Marii Uniri si contine prevederi neconstitutionale privitoare la dreptul presedintelui de a conferi decoratii. Cat despre modificarile aduse legii privind executarea pedepselor, PNL si USR invoca faptul ca actul normativ nu a fost adoptat cu respectarea principiului bicameralismului si ca reprezinta o gratiere mascata.70 de deputati de la PNL si USR au formulat, pe 12 mai, o obiectie de neconstitutionalitate privind Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, pentru forma adoptata de Camera Deputatilor.Liberalii au precizat ca, prin forma legii adoptata in Camera Deputatilor, este eludata institutia presedintelui Romaniei din acest mecanism constitutional, fiind instituite in paralel alte tipuri de medalii si distinctii prilejuite de aniversarea Marii Uniri, spre a fi acordate prin hotarare a Parlamentului ori prin hotarare a Guvernului.Patru zile mai tarziu, pe 16 mai, 27 de deputati USR si 24 de la PNL au semnat o sesizare de neconstitutionalitate a proiectul de lege de modificare a Legii executarii pedepselor, invocand faptul ca nu a fost respectat principiul bicameralismului si ca reprezinta o gratiere mascata.Semnatarii sesizarii sustin ca principiul bicameralismului a fost incalcat pentru ca proiectul a fost substantial modificat fata de forma primita de la Senat, prin adoptarea a 43 de amendamente.De asemenea, este invocata incalcarea principiului securitatii juridie deoarec definirea conditiilor necorespuzatoare de detentie este contradictorie in interiorul legii.In al treilea, proiectul ar incalca principiul egalitatii cetatenilor in fata legii intrucat este instituita posibilitatea cumpararii de zile de pedeapsa, fapt ce avantajeaza detinutii mai instariti.Camera Deputatilor a adoptat, pe 9 mai, cu 175 voturi "pentru", 85 de voturi "impotriva" si 20 de abtineri, proiectul care prevede ca detinutii incarcerati in conditii inumane beneficiaza de sase zile reduse din pedeapsa la 30 de zile de detentie, fata de cele trei propuse de Guvern.