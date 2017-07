Absolventii invatamantului liceal afla miercuri rezultatele la Bacalaureat

Examenul de bacalaureat a fost organizat in 439 de centre, dotate cu camere de supraveghere.Rezultatele primei sesiuni a Bacalaureatului vor fi afisate miercuri, pana la ora 16.00 si in aceeasi zi vor putea fi depuse contestatiile, afisarea rezultatelor finale fiind programata pentru 10 iulie.In urma evaluarii lucrarilor contestate, "nota initiala se poate modifica, dupa caz, prin crestere sau descrestere, prin nota acordata la contestatii¬. Din acest an, nota comisiei de contestatii este cea finala, intrucat nu se mai aplica regula celor 0,5 puncte diferenta intre nota de la evaluarea initiala si cea de la contestatii.Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, cumulativ: sustinerea tuturor probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, sustinerea tuturor probelor scrise si nota 5 la fiecare dintre acestea, precum si obtinerea mediei 6, cel putin, la probele scrise.Cea de a doua sesiune a doua a bacalaureatului din acest an va incepe in 21 august.Rata de promovare la examenul de Bacalaureat din 2016 a fost de 66,7 la suta inainte de rezolvarea contestatiilor, iar dupa contestatii a crescut la 68,1 la suta. In 2015, promovabilitatea a fost de 66,41 la suta inainte de rezolvarea contestatiilor, iar dupa solutionarea contestatiilor a crescut la 67,9 la suta. Rata de promovare la sesiunea iunie - iulie 2015 a Bacalaureatului a fost cea mai mare din ultimii cinci ani.