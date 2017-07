Colonelul Mihai-Cristian Marculescu a fost numit sef al DGPI de catre premierul Mihai Tudose

Premeierul Mihai Tudose a semnat decizia de numirea in functia de director general al Directiei Generale de Protectie Interna din cadrul MAI a colonelului Mihai-Cristian Marculescu, potrivit news.ro.



Colonelul Mihai-Cristian Marculescu exercita deja atributiile de director general al DGPI inca din noiembrie 2016, prin decizia de imputernicire a premierului de atunci, Dacian Ciolos.

Marculescu a lucrat in DIPI, transformata ulterior in DGPI, din 2001.

Senatul a adoptat, pe 15 mai, cu majoritate de voturi, in calitate de camera decizionala, Ordonanta de Urgenta 76/2016 prin care guvernul Ciolos a infiintat Directia Generala de Protectie Interna (DGPI), eliminand din textul actului normativ obligativitatea ca directorul general al institutiei de a fi militar precum si pe aceea ca el sa fie numit in functie cu avizul CSAT.

Potrivit articolului 8, alin. 1 al Legii de aprobare a ordonantei de urgenta, "directorul general al Directiei Generale de protectie Interna este numit si eliberat din functie de catre ministrul Afacerilor Interne". In textul ordonantei de urgenta se prevedea ca directorul DGPI este cadru militar in activitate si este numit in functie prin decizia prim-ministrului, la propunerea ministrului Afacerilor Interne si cu avizul CSAT.

PNL a atacat Legea de aprobare a OUG 76/2016 la Curtea Constitutionala insa CCR a respins sesizarea ca neintemeiata.