Iohannis, de Ziua Americii: Romania a invatat, cu sprijinul SUA, ce inseamna statul de drept. Acum e momentul ca tara sa fie guvernata predictibil, cu interesul cetateanului pe primul loc. Sper ca guvernul sa realizeze un climat general stabil, cu un cadru legislativ ppredictibil si transparent pentru investitorii americani

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat la Ambasada Americii, la 241 de ani de la declaratia de Independenta a SUA, ca aceasta zi este importanta pentru toata lumea, nu numai pentru America, subliniind ca Romania a invatat, in cei 20 de ani de parteneriat strategic, ce inseamna “forta democratiei, respectul fata de justitie, statul de drept”. Totodata, Iohannis a spus ca spera ca noul guvern sa realizeze un climat stabil cu un cadru legislativ predictibil, cu respect fata de statul de drept.





“Lumea nu ar fi fost la fel fara acest moment cheie”, a spus Iohannis in inceputul discursului sau dedicat Zilei Statelor Unite ale Americii, continuand prin a spune ca Romania a invatat cu sprijinul SUA, in cei 20 de ani de parteneriat strategic, “ce inseamna forta democratiei, respectul fata de justitie, statul de drept”, valori democratice care nu pot fi negociate, principii care sunt inscrise si in Declaratia de Independenta.









Seful statului si-a exprimat, totodata, speranta ca noul guvern va realiza pentru investitorii americani un “climat general stabil, cu un cadru legislativ predictibil, transparent, cu birocratie redusa, cu respect fata de statul de drept” intrucat “cetatenii Romaniei de azi si-au demostrat verticalitatea morala, iar acum acum e momentul ca tara sa fie guvernata predictibil cu interesul cetateanului pe primul loc”.





Vorbind despre parteneriatul cui Statele Unite, Iohannis a adus aminte ca avut intalniri excelente la nivelul Congresului si administratiei america, culminand cu intalnirea cu Trump.





“Aceasta intalnire a reprezentat o reconfirmare a SUA pentru dezvoltarea si extinderea parteneriatului staretegic securizara zonei noastre. (…) A fost o recunoastere a capacitatii Romaniei de a fi furnizor de securitate”.





In incheiera, Iohannis a spus ca este “convins ca, dupa intlanirea cu Trump, relatia este mai puternica decat oricand” si are un “viitor foarte, foarte luminos”, citandu-l pe presedintele american, Donald Trump.