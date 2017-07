Universitatea Bucuresti lanseaza primul program de masterat din Romania destinat practicienilor in management, politica si guvernare, dupa modelul unor universitati precum Oxford si Yale

Universitatea din Bucuresti lanseaza, incepand cu anul universitar 2017-2018, primul program de masterat din Romania in Filosofie, Politica si Economie (PPE). Programul este derulat de Facultatea de Filosofie in parteneriat cu Facultatea de Administratie si Afaceri si se desfasoara in limba engleza, informeaza purtatorul de cuvant al Universitatii Bucuresti, Mirabela Amarandei, intr-un comunicat de presa. Programul preia curriculumul utilizat de universitati precum Oxford, Yale si Princeton.





Potrivit informarii, profesorii vor folosi o abordare interdisciplinara din domeniul stiintelor sociale, economice si politice, iar pe parcursul celor doi ani studentii vor studia discipline precum Gandirea critica in stiintele sociale, Gandirea politica moderna, Etica si economie, Economie politica, Moralitate si drept, Filosofia sociala si politica, Teoria jocurilor in economie, Moralitate, afaceri si New Media.





De asemenea, programul "preia si modeleaza" curriculumul utilizat de la inceputul anilor 1920 de universitati prestigioase, precum Universitatea Oxford, London School of Economics, Universitatea Warwick, Universitatea Princeton, Universitatea Yale sau Universitatea Duke.





"Un model similar de studii de masterat este derulat si de alte universitati europene, dintre care amintim Universitatea din Leiden, Universitatea din Lund, Universitatea din Amsterdam, Universitatea din Berna, Universitatea din Zurich, Universitatea din Praga, Universitatea din Hamburg, Universitatea din Milano etc", subliniaza comunicatul de presa.





Absolventii de studii de licenta se pot inscrie la programul de masterat in filosofie, politica si economie (PPE), in cadrul sesiunilor din iulie si septembrie a admiterii 2017. Mai multe informatii despre admiterea 2017 la UNIBUC pot fi consultate aici





La acest program de masterat se pot inscrie atat cetatenii UE, cat si cetatenii Confederatiei Elvetiene sau cetatenii non-UE. Absolventii universitatilor din afara Romaniei vor trebui sa prezinte, la inscriere, un certificat de recunoastere a diplomei de licenta, emis de catre Ministerul Educatiei Nationale.