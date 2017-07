Laura Codruta Kovesi: Din ianuarie 2016, la DNA au fost 126 de verificari ale Inspectiei Judiciare. Nu s-au constatat ilegalitati

La iesirea din sediul CSM, Kovesi a fost intrebata de jurnalisti despre controlul pe care Inspectia Judiciara il va face la DNA, la solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader: "Am fost anuntati in mod oficial de efectuarea acestui control. El vizeaza perioada 1 ianuarie 2016 pana in prezent. Pot sa va spun ca, in perioada ianuarie 2016 pana in prezent, au fost peste 126 de verificari pe chestiuni punctuale solicitate sau efectuate de Inspectia Judiciara, precum si controale tematice facute la DNA. In toate cele peste 100 de cazuri si in cele 8 controale nu s-au constatat ilegalitati sau chestiuni de incalcare a legii. Noi asteptam acest control. Sunt convinsa ca toti procurorii din DNA au respectat legea si asteptam ca rezultatele acestui control sa fie facute publice", a spus Kovesi, care a refuzat sa raspunda la alte intrebari.Declaratia a fost facuta dupa ce membrii Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii i-au audiat pe procurorii Doru Tulus si Mihaiela Moraru Iorga, pentru care Kovesi a cerut revocarea din functie.