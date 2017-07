Procurorul Mihaela Moraru Iorga o acuza pe Kovesi ca i-a cerut sa o retina pentru 24 de ore pe Elena Udrea intr-un dosar, desi Parlamentul nu avizase cererea de arestare

Mihaela Moraru Iorga a spus, dupa ce a fost audiata in cadrul CSM, ca a apreciat ca, atat timp cat Parlamentul a dat aviz doar pentru retinerea Elenei Udrea, nu si pentru arestarea sa preventiva, nu se impune retinerea, astfel incat a dispus masura controlui judiciar pe cautiune."Opinia conducerii e ca ar trebui retinuta", "a fost mesajul din partea procurorului - sef", in conditiile in care exista aviz de retinere din partea Parlamentului."Mi s-a parut bizar", "mi-am inchis telefoanele si am dispus masura care mi se parea justa", cea a controlului judiciar, a adaugat Mihaela Moraru Iorga.Aceasta a sustinut ca demersul sau alaturi de procurorul Doru Tulus este "un strigat de ajutor pentru institutie, pentru justitia din Romania".Intrebata daca Laura Codruta Kovesi i-a cerut vreodata sa ajunga la cineva intr-un dosar, Mihaela Moraru Iorga a precizat: "sub nicio forma nu mi-ar fi cerut sa ajung la o anumita persoana prin diferite probe".Reamintim ca Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a luat in discutie marti cererea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, de revocare din functie a procurorilor Doru Tulus si Mihaela Moraru Iorga, care au fost audiati in plenul CSM.