Ministerul Sanatatii a inceput livrarea a peste 245.000 de doze de vaccin hexavalent, care ar urma sa acopere necesarul pentru 5 luni

"Incepand cu data de astazi, 4 iulie a.c., Ministerul Sanatatii a inceput repartizarea in teritoriu a 245.498 de doze de vaccin hexavalent. Cantitatea acopera necesarul de hexavalent pentru urmatoarea perioada (cca. 5 luni), iar dozele vor ajunge in toate judetele Romaniei conform calendarului programat. Facem precizarea ca transa actuala, de 245.498 de doze, este livrata inainte de termenul contractual stabilit in contractul de achizitie, respectiv lunile iulie si octombrie 2017", se arata intr-un comunicat al institutiei.Ministerul Sanatatii anunta, de asemenea, ca a demarat procedurile de achizitie a vaccinului hexavalent pentru urmatorii patru anii (2018-2022), masura care va preveni eventualele discontinuitati de aprovizionare cu acest tip de vaccin."Pe aceasta cale, reamintim faptul ca Ministerul Sanatatii a incheiat, in acest an, un contract pentru furnizarea unei cantitati de 630.000 doze vaccin hexavalent. Prima transa, de 120.000 de doze si partial a doua transa de 44.229 de doze, au fost repartizate in tara in lunile aprilie si mai. Dupa repartizarea dozelor curente, conform contractului de achizitie, urmeaza ca Romania sa primeasca o noua transa de vaccin hexavalent", se mai precizeaza in comunicat.