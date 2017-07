Mesajul premierului Mihai Tudose cu ocazia Zilei Independentei SUA: Guvernul Romaniei va actiona pentru intensificarea cooperarii bilaterale cu SUA, in toate dimensiunile Parteneriatului Strategic

"Relatia dintre tarile noastre este astazi mai solida ca oricand, fiind fundamentata de cei peste 135 de ani de relatii diplomatice, dintre care 20 de ani de Parteneriat Strategic, pe care ii vom aniversa la 11 iulie 2017.Bazat pe respectarea valorilor comune transatlantice- democratie, libertati individuale, stat de drept- vitale in consolidarea democratica a Romaniei, Parteneriatul Strategic trebuie sa-si mentina rolul esential pe care il joaca in aprofundarea relatiilor noastre politice, militare si economice.Totodata, dimensiunile militara si de securitate raman prioritare in relatia bilaterala si sunt puse in valoare de Romania ca membru al NATO. Devotamentul statului roman fata de stabilitatea regionala este demonstrat si reintarit prin investitiile asumate in domeniul apararii, cu alocarea a 2% din PIB. In plus, multitudinea operatiunilor la care Romania ia parte arata angajamentul fata de partenerul nostru strategic in asigurarea securitatii regionale si globale.Mai mult, relatia dintre Romania si SUA are o dimensiune economica, pe care cele doua state o vor aprofunda in mod concret. Romania trebuie sa fie o destinatie pentru comunitatea de afaceri din SUA, intens promovata prin reuniuni de anvergura, precum Consiliul de Afaceri Romano-American si viitorul forum economic "Trade Winds", din luna octombrie, organizat de Departamentul Comertului al Statelor Unite ale Americii, cu participarea a peste 100 de companii americane", se mai precizeaza in mesajul premierului.