Iohannis: Nu vad nici un motiv de suspendare a lui Kovesi. Eu sunt foarte multumit de activitatea DNA si Parchetului General si de conducerea acestor institutii

Intrebat daca va semna o eventuala propunere a ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de demitere a Laurei Codruta Kovesi de la conducerea DNA: "Interesante intrebari... Nu discut cu sefa DNA astfel de chestiuni, nu intra in fisa postului presedintelui. Astept cu mare interes concluziile verificarilor care se fac institutional. Daca as semna sau nu, asta e din filmul cu "daca" si "parca". Cand vom avea o concluzie discutam pe ea."Intrebat daca tensiunile din jurul DNA afecteaza statul de drept: "Nu cred ca este afectat statul de drept."Iohannis a mai spus ca asteapta "clarificari urgente si pertinente, indiferent daca e un scandal creat de media si de unii politicieni corupti sau daca a fost o scapare. Trebuie sa vina rapid o clarificare de la institutiile in drept: Inspectia Judiciara, CSM, Ministerul Justitiei".