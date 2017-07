Un tanar de 17 ani a fost trimis in judecata de DIICOT pentru terorism, dupa ce a dat alarma falsa cu bomba la doua licee din Targoviste

Un elev de 17 ani a fost trimis in judecata de catre procurorii DIICOT pentru terorism, fiind acuzat ca pe 24 martie a transmis Inspectoratului de Politie Judetean si Inspectoratului de Jandarmi din Dambovita mesaje prin care anunta ca vor fi aruncate in aer Colegiul National "Constantin Carabella" si Liceul de Arte "Balasa Doamna", relateaza News.ro. Sute de elevi si profesori au fost evacuati atunci.





DIICOT a anuntat, marti, ca procurorii au dispus trimiterea in judecata, in libertate, a lui Robert Gabriel Nisipeanu, in varsta de 17 ani, sub acuzatia de terorism.





Conform procurorilor, in dimineata zilei de 24 martie 2017, Robert Gabriel Nisipeanu a expediat SMS-uri catre Inspectoratul de Politie Judetean Dambovita, Inspectoratul Judetean de Jandarmi Dambovita si Politia locala Targoviste, anuntand initial ca doreste negocieri cu autoritatile, in caz contrar urmand sa arunce in aer doua unitati scolare din Targoviste. Ulterior, prin utilizarea a doua conexiuni VPN prin care si-a mascat IP-ul pentru a nu fi identificat, adolescentul a revenit cu un nou mesaj prin care a amenintat ca fapta va avea loc in jurul orei 11.00 ale aceleiasi zile, dupa care a deschis un cont pe o aplicatie SMS on-line generand mai multe mesaje catre institutiile mentionate. In seara aceleiasi zile, baiatul a expediat un alt SMS catre Jandarmeria Dambovita prin care a transmis ca "ne-ati blocat accesul la cele doua licee, dar asta nu inseamna ca nu mai sunt si altele in oras".





Dosarul a fost inaintat pentru solutionare Tribunalului Dambovita.





Tanarul este elev la Colegiul National "Constantin Carabella", una dintre scolile vizate atunci de amenintarea cu bomba. El risca o pedeapsa cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda pentru incalcarea legii privind prevenirea si combaterea terorismului.





Cursurile la Colegiul National "Constantin Carabella" si la Liceul de Arte "Balasa Doamna" din Targoviste au fost suspendate in urma alertei, in 24 martie, dupa ce autoritatile au primit doua mesaje prin care se anunta ca in cele doua institutii de invatamant au fost amplasate bombe, in unul dintre acestea mentionandu-se ca la ora 11.00 "vor fi aruncate in aer cele doua scoli". Dupa ce cele doua institutii au fost verificate, echipele de interventie au stabilit ca alarma a fost falsa.