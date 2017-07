Deputat USR: Este inacceptabil ce se intampla cu Aeroportul Otopeni. Una din piste este scoasa din uz pe o treime, iar cealalta se inchide periodic din cauza gropilor

"Complet inacceptabil ce se intampla cu Aeroportul Otopeni. Una din piste (08L/26R) este pe o treime scoasa din uz de buna vreme "pentru reparatii" si prin urmare nu are decat 2200m utilizabili. Cealalta pista este intr-o stare precara si se inchide periodic pentru ca apar deteriorari si gropi care trebuie remediate de urgenta. Cum inteleg ca s-a intamplat astazi [n.r. luni]", scrie Catalin Drula pe contul sau de facebook "Aeroportul este astfel in ultima vreme pus de multe ori in situatia sa opereze cu o singura pista de 2200m (avioanele mai mari nu pot ateriza/decola pe aceasta lungime). Perturbari, intarzieri, nervi", mai noteaza parlamentarul USR.Deputatul arata cu degetul spre conducerea Companiei Aeroporturi Bucuresti, excesiv de politizata in opinia sa."Totul din cazul politizarii excesive si a incompetentei generalizate de la Compania Nationala "Aeroporturi Bucuresti" (CNAB). Recent, domnul ministru Cuc l-a pus director interimar pe fostul sau sef de cabinet. Nici gand sa respecte OUG 109/2011 si sa mandateze un management profesionist. Pilele, rudele, amantele si baietii de la partid stau bine mersi in CNAB. Pe nervii, timpul si banii calatorilor care asteapta acum in aeroport", a scris Drula."Ca membru al Comisiei pentru Transporturi din Camera Deputatilor, ii cer ministrului Cuc sa-l demita de urgenta pe directorul Mandrescu si sa profesionalizeze managementul acestei companii esentiale pentru economia romaneasca", mai noteaza deputatul USR.