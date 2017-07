Inspectia Judiciara a publicat planul de control privind eficienta manageriala la Parchete, inclusiv la DNA si Parchetul General

Controalele vor viza eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor de catre conducerea parchetelor, ce decurg din legi si regulamente, precum si respectarea normelor procedurale si regulamentare de procurori si personalul auxiliar de specialitate de la parchetul de pe langa o curte de apel si parchetele arondate, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Directia Nationala Anticoruptie - Structura centrala.Inspectia Judiciara va efectua controale tematice privind verificarea masurilor luate de catre procurori si conducerile parchetelor in vederea solutionarii dosarelor mai vechi de 5 ani, precum si verificarea masurilor luate de procurori pentru solutionarea dosarelor mai vechi de 2 ani, inclusiv recuperarea prejudiciilor si aplicarea confiscarii extinse in ceea ce priveste urmatoarele infractiuni: evaziune fiscala, spalare de bani, contrabanda, coruptie, infractiuni silvice si contra mediului, si conflict de interese.Inspectia Judiciara va efectua de asemenea verificari in ceea ce priveste practica parchetelor din cadrul Ministerului Public privind renuntarea la urmarirea penala, prevazuta de art. 318 din Codul de procedura penala.