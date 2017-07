Mai multi contrabandisti au fost opriti cu focuri de arma de politistii de frontiera din Maramures si Suceava

Politistii din Sighetu Marmatiei au observat, intr-o zona impadurita din apropierea frontierei de stat, mai multe persoane care transportau colete voluminoase catre interiorul tarii."Politistii de frontiera au actionat pentru retinerea acestora, efectuand somatiile legale prin voce si, deoarece acestia nu s-au supus, au fost executate sapte focuri de avertisment in plan vertical", anunta Politia de Frontiera.In acel moment barbatii au abandonat coletele si au fugit spre teritoriul statului vecin. Imediat, au fost informate autoritatile de frontiera ucrainene, care au comunicat ca pe directia respectiva au retinut un barbat, implicat in activitatea infractionala.La cercetarea terenului, politistii de frontiera au descoperit 18 colete care contineau cantitatea de noua mii de pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de 105.300 lei. Un alt echipaj al politiei de frontiera, din cadrul aceluiasi sector, a descoperit, in apropierea frontierei de stat opt colete cu tigari. Acestea au fost duse la sediul sectorului unde in urma inventarierii a rezultat cantitatea de patru mii de pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de 46.800 lei.De asemenea, un echipaj din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina, judetul Suceava, a depistat in apropierea frontierei de stat (pe directia localitatii Ulma), mai multe persoane care transportau catre interiorul tarii colete voluminoase."Politistii de frontiera au procedat la interceptarea acestora efectuand somatiile legale prin voce si, deoarece nu s-au oprit, au tras doua focuri de avertisment in plan vertical, cu respectarea prevederilor legale. Nici de aceasta data persoanele nu s-au oprit si profitand de terenul impadurit si intuneric, au fugit spre teritoriul statului vecin", mai precizeaza Politia de Frontiera.Imediat au fost informate autoritatile de frontiera ucrainene, in vederea cercetarii in comun a cazului. In zona respectiva, politistii de frontiera au descoperit 9.950 pachete de tigari, de diferite marci, de provenienta ucraineana, in valoare de 116.415 lei.Alte 8.500 pachete cu tigari, de diferite marci, in valoare de 99.500 lei, au fost descoperite de catre polisistii de frontiera din Vicovu de Sus. Toate tigarile au fost confiscate, iar politistii continua cercetarile pentru a descoperi toate persoanele implicate in contrabanda cu tigari de provenienta ucraineana.