Laura Codruta Kovesi: Nu imi dau nicio demisie, nu am motive/ Nu este vorba de nicio tensiune, activitatea DNA se desfasoara normal

DNA: Procurorii Tulus si Iorga, revocati deoarece s-a apreciat ca nu mai indeplinesc conditia bunei reputatii pentru a fi procurori in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie

DNA sustine ca inregistrarile difuzate de RTV "nu sunt autentice" si contin fragmente intercalate



Intrebata de jurnalisti daca a incalcat regulamentul DNA in sedinta interna in care s-ar fi facut presupusa inregistrare audio difuzata ulterior de RTV, Laura Codruta Kovesi le-a recomandat jurnalistilor sa citeasca regulamentul de functionare a DNA si atributiile procurorului-sef: "Trebuie sa imi exercit aceste atributii, facand sedinte de lucru, facand controale. Este o activitate normala, care de altfel va fi verificata de Inspectia Judiciara."Laura Codruta Kovesi le-a mai spus jurnalistilor, la intrarea in sediul CSM, ca solicitarea luata marti in discutie de CSM "Este o cerere prin care am cerut un aviz consultativ de revocare a doi procurori care lucreaza in DNA, conform procedurii. Nu pot sa detaliez motivele, in afara celor facute publice vineri. Ce am de spus voi spune in cadrul sectiei.""Motivele le-am detaliat intr-un referat scris pe care l-am transmis CSM. Din momentul in care am aflat ca un angajat al DNA nu a respectat procedura, am luat masuri", a adaugat Kovesi.In ceea ce priveste activitatea DNA, Laura Codruta Kovesi spune ca "Nu este vorba de nicio tensiune, activitatea se desfasoara normal" si a adaugat: "Foarte bine, sa vina CSM sa verifice.""Sunt 160 de procurori in DNA, aici e vorba de revocarea a doi procurori", a mai spus procurorul-sef al Directiei Anticoruptie.Procurorii Doru Tulus si Mihaela Moraru Iorga au fost revocati saptamana trecuta din functia de sefi de serviciu in cadrul DNA, la solicitarea Laurei Codruta Kovesi, din cauza ca primul a solutionat dosare penale in care era implicata o persoana cu care avea raporturi civile, existand astfel o "suspiciune rezonabile ca impartialitatea sa este afectata", iar cel de-al doilea nu a inregistrat un denunt si nu l-a prezentat spre repartizare procurorului sef al Sectiei din care facea parte, a precizat Directia Nationala Anticoruptie, la solicitarea Hotnews.ro.DNA arata ca "s-a apreciat ca acestia nu mai indeplinesc conditia bunei reputatii pentru a fi procurori in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, asa cum rezulta din Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea nr. 328 din 24 august 2005 a Consiliului Superior al Magistraturii."Procurorul sef al DNA a transmis pe data de 29 iunie Sectiei de procurori a CSM cereri de avizare a revocarii din functia de procuror DNA atat pentru Mihaela Moraru Iorga, cat si pentru Doru Tulus. In cazul Mihaelei Moraru Iorga, DNA arata ca revocarea ei a fost ceruta dupa ce aceasta "nu a inregistrat un denunt in conformitate cu dispozitiile legale si nu l-a prezentat spre repartizare procurorului sef al Sectiei din care facea parte. Neprezentarea denuntului a avut drept consecinta imposibilitatea aplicarii unor dispozitii procesual penale in raport cu persoane cercetate."La data de 29 iunie 2017, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a aprobat incetarea delegarii doamnei Moraru Iorga Mihaiela din functia de procuror sef al Serviciului de combatere a macrocriminalitatii economico - financiare din cadrul Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, arata DNA.Revocarea lui Doru Tulus a fost ceruta pentru "existenta unei suspiciuni rezonabile ca impartialitatea sa este afectata, avand in vedere ca a solutionat dosare penale in care era implicata o persoana cu care avea raporturi civile."La data de 29 iunie 2017, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a aprobat incetarea delegarii domnului Doru Florin Tulus din functia de procuror sef al Serviciului pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie din cadrul Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, precizeaza DNA.Doru Tulus este unul dintre veteranii DNA, fiind considerat unul dintre cei mai apropiati oameni de Daniel Morar si unul dintre ultimii procurori din garda veche care nu au plecat din Directia Nationala Anticoruptie dupa venirea lui Kovesi. Tulus a instrumentat dosare grele, precum Dosarul Matusa Tamara, al fostului premier Adrian Nastase, Dosarul transferurilor si unul dintre dosarele lui Gigi Becali.Doru Tulus a anchetat si dosare controversate, cum ar fi dosarul fostului sef al ANAF, Gelu Diaconu, care a fost restituit la DNA pentru refacerea anchetei de catre judecatori.Reamintim ca pe data de 18 iunie, Romania Tv, post controlat de Sebastian Ghita, a dat publicitatii o serie de inregistrari audio atribuite Laurei Codruta Kovesi, in care o voce feminina este auzita cerandu-i procurorului Uncheselu sa "decapeze institutional" in dosarul "cu casele" pentru a ajunge la "domnu' premier". Din inregistrare nu se poate deduce despre ce premier ar fi vorba.Purtatorul de cuvant al Directiei Nationale Anticoruptie, Livia Saplacan, a declarat, in aceeasi seara, ca inregistrarea aparuta in spatiul public continea fragmente intre care au fost intercalate sintagme menite sa distorsioneze continutul celor spuse: "Inregistrarea contine fragmente care au fost rostite de procurorul sef in mod public ori la sedintele de lucru cu procurorii unei sectii operative. Intre fragmentele respective au fost intercalate o serie de sintagme care nu ii apartin si care sunt menite sa distorsioneze grav continutul celor spuse.''Pe 19 iunie, Directia Nationala Anticoruptie a anuntat ca a sesizat procurorul general pentru a aprecia daca se impune sesizarea din oficiu pentru infractiunea de inducere in eroare a organelor judiciare dupa difuzarea inregistrarii video atribuite Laurei Codruta Kovesi."Sesizarea a fost intemeiata pe faptul ca inregistrarile ce contin un amestec de fragmente reale cu sintagme obtinute prin colationare risca sa conduca la acreditarea unei idei false si anume ca procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie ar da ordine ca procurorii sa investigheze anumite persoane sau sa directioneze ancheta intr-un anumit sens", a aratat atunci DNA.Procurorii DNA s-au sesizat totodata oficiu pentru infractiunea de folosire, "in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii": "Sesizarea a fost intemeiata pe faptul ca la sedintele cu procurorii din sectiile operative se discuta aspecte ce tin de managementul intern al acestei unitati de parchet, imprejurari care nu sunt destinate publicitatii", a anuntat atunci DNA.Directia Nationala Anticoruptie a mai aratat ca respectivele inregistrari "nu sunt autentice" si "contin o serie de fragmente realizate prin juxtapunere, menite a altera continutul real al afirmatiilor enuntate de procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie in diverse imprejurari, cum ar fi sedinte publice ori sedinte de lucru cu procurorii sectiilor operative". "Intre fragmentele care se aud pe inregistrari au fost intercalate o serie de sintagme care nu apartin procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, dar si anumite expresii licentioase pe care nu le-a folosit si nu le foloseste", a precizat Directia Anticoruptie.