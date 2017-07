Sectia pentru procurori a CSM discuta cererea Codrutei Kovesi de revocare din functie a procurorilor Doru Tulus si Mihaela Moraru Iorga

Potrivit ordinii de zi a Sectiei pentru procurori, pe 4 iulie va fi luata in discutie Nota Directiei resurse umane si organizare privind solicitarea procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie de avizare a revocarii lui Doru Florin Tulus din functia de procuror la Directia Nationala Anticoruptie si Nota Directiei resurse umane si organizare privind solicitarea de avizare a revocarii din functia de procuror la Directia Nationala Anticoruptie a Mihaielei Moraru Iorga.Tot marti, Sectia va lua in discutie si Nota Directiei resurse umane si organizare privind cererea formulata de procurorul Adrian Tirlea de incetare a activitatii la Directia Nationala Anticoruptie si revenire la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, dar si Nota Directiei resurse umane si organizare privind cererea formulata de procurorul Doru Gabi Vacaru de incetare a activitatii la Directia Nationala Anticoruptie si revenire la Parchetul de pe langa Tribunalul Giurgiu."La data de 29 iunie 2017, procurorul-sef al DNA a transmis Sectiei de procurori a CSM cererea de avizare a revocarii din functia de procuror al DNA a doamnei Moraru Iorga Mihaiela, pentru faptul ca nu a inregistrat un denunt in conformitate cu dispozitiile legale si nu l-a prezentat spre repartizare procurorului-sef al Sectiei din care facea parte. Neprezentarea denuntului a avut drept consecinta imposibilitatea aplicarii unor dispozitii procesual penale in raport cu persoane cercetate", a precizat DNA, ca urmare a unei solicitari formulate de Agerpres.La aceeasi data a fost transmisa Sectiei de procurori a CSM si cererea de avizare a revocarii din functia de procuror al DNA a lui Doru Florin Tulus "pentru existenta unei suspiciuni rezonabile ca impartialitatea sa este afectata, avand in vedere ca a solutionat dosare penale in care era implicata o persoana cu care avea raporturi civile".