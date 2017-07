Augustin Lazar: DNA este o structura de elita a Ministerului Public si isi va clarifica toate problemele in zilele urmatoare. Scandalul este produs, nu dezinteresat, de canale media care doresc oprirea luptei anticoruptie

Procurorul general a afirmat ca nu a primit "nicio instiintare oficiala" privind evaluarea pe care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat-o ieri pentru activitatea manageriala de la DNA si la Parchetul General, dar a adaugat ca "ministrul Justitiei are dreptul sa ceara o asemenea verificare".El le-a spus jurnalistilor ca "Sugerati dumneavoastra ca exista scandal in DNA. Scandalul este in jurul DNA. (...) Eu va asigur ca DNA este o structura de elita a Ministerului Public, in care UE a investit bani multi, cu un corp de elita. DNA isi va clarifica in zilele urmatoare toate problemele. Scandalul este produs, nu dezinteresat, de anumite canale media care isi doresc oprirea luptei anticoruptie. Faptul ca cineva a gresit nu inseamna in DNA tensiuni. Acel cineva va fi gasit si lucrurile se vor clarifica."