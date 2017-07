Premierul Tudose i-a reangajat in Guvern pe secretarii de stat din Minsterul Dezvoltarii demisi de Grindeanu

Potrivit deciziilor publicate luni in Monitorul Oficial, au fost numiti in functia de secretari de stat Sirma Caraman, Ciprian Lucian Rosca si Virgil-Alin Chirila, iar Marcel-Alexandru Stoica, Angel Gheorghiu si Adriana Mihaela Udroiu au fost numiti subsecretari de stat in Ministerul Dezvoltarii.Camelia Coporan a fost numita in functia de secretar general adjunct.Toti acesti functionari au fost demisi de premierul de atunci Sorin Grindeanu, inaintea motiunii de cenzura.Mihai Tudose a numit si trei noi consilieri de stat in cadrul aparatului propriu de lucru: Florian Popa, fost senator PSD, membru al Comisiei de sanatate, prezentatorul TV Aurelian Felix Rache si Florin Vodita.Secretarul general adjunct al Guvernului Andreea Lambru a fost din nou numita sa coordoneze activitatea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale. Ea a fost demisa din Guvern de Grindeanu si repusa in functie de Mihai Tudose imediat dupa preluarea postului de premier.