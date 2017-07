The Economist Intelligence Unit: Romania are nevoie de un nou mecanism de evaluare a tratamentelor rambursate (HTA) pentru a creste eficienta cheltuielilor din sistemul medical

Deoarece sistemele de colectare a datelor din sistemul medical sunt fragmentate, capacitatea Romaniei de a masura costurile si rezultatele reale ale serviciilor medicale oferite populatiei este limitata, arata analiza Economist Intelligence Unit.Spre deosebire de tari precum Suedia, Polonia, Germania sau Franta, sistemul medical romanesc inca nu se concentreaza pe recompensarea calitatii tratamentelor oferite pacientilor, ci mai degraba pe numarul/cantitatea acestora.In Romania, sistemul de evaluare a tehnologiilor medicale (HTA), prin care se decide ce tratamente sunt rambursate, se bazeaza pe o grila si mai putin pe o evaluare reala a beneficiilor si cost-eficientei aduse pacientilor de rambursarea tratamentului respectiv. Sistemul romanesc tine cont de evaluarile din Franta, Germania si Anglia, fara ca ele sa fie adaptate contextului economic si epidemiologic specific Romaniei.Mai mult, pacientul roman este obligat sa astepte evaluarile din aceste trei tari pentru a avea acces la cele mai bune tratamente: practic, din cauza sistemului existent, pacientul roman are acces la terapia necesara cu o intarziere considerabila fata de cei din vestul Europei.Conform unei analize a Observatorului Roman de Sanatate, in Romania exista in prezent capacitatea de a realiza evaluari ale tehnologiilor medicale adaptate specificului local. Introducerea unor astfel de evaluari, bazate pe metodologii stiintifice, ar reprezenta un instrument puternic prin care autoritatile guvernamentale sa opreasca risipa din sistem: de exemplu, cheltuirea unor bugete considerabile pentru tratamente dovedite a avea eficienta scazuta si beneficii inferioare altor terapii deja existente.Nici daca se compara cu tarile din regiune, Romania nu sta foarte bine: in timp ce in institutiile de la Bucuresti exista doar 4 angajati dedicati evaluarii tehnologiilor medicale, in Polonia institutia similara are 60 de angajati, iar in Ungaria are 15 angajati. Romania nu ia in considerare aspectul cost-eficientei tratamentelor rambursate, spre deosebire de Polonia si Ungaria unde acest element este important in deciziile de rambursare.