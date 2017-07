Premierului Mihai Tudose, la intalnirea cu ambasadorul SUA: Vom continua sa fim un partener de incredere al SUA, avem capacitatea de a crea un mediu atractiv pentru investitori

Discutiile au vizat necesitatea consolidarii relatiilor economice bilaterale, seful Executivului si ambasadorul SUA fiind de acord ca nivelul acestora nu reflecta inca stadiul exceptional al relatiilor politico-militare. Ambasadorul Hans Klemm a subliniat ca dupa ultima intalnire romano-americana la nivel inalt credibilitatea Romaniei la Casa Alba a crescut, fapt ce se va reflecta si in increderea investitorilor americani in economia romaneasca, se mai precizeaza in comunicat.In acest context, premierul Mihai Tudose va avea, in luna octombrie, o intalnire cu potentiali investitori americani in Romania, pregatita de Guvernul Romaniei impreuna cu Ambasada SUA. "Romania ofera un mediu de afaceri prietenos. As vrea sa prezint investitorilor americani oportunitatile de afaceri din tara noastra si sa ii asigur ca in calitate de prim-ministru inteleg ca afacerile se dezvolta pe stabilitate si predictibilitate", a precizat Tudose.Un punct important al discutiilor l-a reprezentat modul in care bugetul de 2% din PIB alocat Apararii va relansa colaborarea militara dintre Romania si SUA de pe noi baze."Cele doua decenii de Parteneriat Strategic intre Romania si SUA reprezinta o garantie a relatiei puternice dintre tarile noastre, relatie care trebuie continuata si consolidata. Sunt convins ca avem potentialul de dezvoltare a relatiei bilaterale. Totodata, va asigur ca vom continua sa fim un partener de incredere al SUA in aceasta parte a Europei si ca avem capacitatea de a crea un mediu atractiv pentru investitori", a mai spus premierul Tudose, potrivit comunicatului de presa.