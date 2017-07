Cod portocaliu de inundatii in 13 judete, pana marti dupa-amiaza. Cod galben in 24 de judete

Astfel, in intervalul, hidrologii au instituitpe raurile din bazinele Desnatui (judetele Mehedinti si Dolj), Jiu - bazin hidrografic amonte S.H. Podari (judetele Hunedoara, Gorj, Mehedinti si Dolj), afluentii Oltului din judetele Valcea, Arges, Olt, Gorj si Dolj, Calmatui, Vedea - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Arges, Olt si Teleorman, Arges (bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Arges, Dambovita, Giurgiu, Teleorman si Ilfov), Ialomita, bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Dambovita, Prahova si Ialomita).Fenomenele se pot produce cu probabilitate mai mare in intervalul 3 iulie, ora 18.00 - 4 iulie, ora 02.00, pe unele rauri din judetele Gorj, Valcea si Olt, iar in intervalul 3 iulie, ora 22.00 - 4 iulie, ora 10.00, pe unele rauri din judetele Arges, Olt si Teleorman.INHGA a ridicat de la ora 16.00 atentionarea hidrologica cod Galben din celelalte bazine hidrografice avertizate anterior.De asemenea, incepand, va fi in vigoare unde inundatii pe raurile din bazinele hidrografice Drincea, Desnatui (judetele Mehedinti si Dolj), Jiu (judetele Hunedoara, Gorj, Mehedinti si Dolj), Olt (judetele Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Valcea, Arges, Olt, Gorj si Dolj), Calmatui, Vedea (judetele Arges, Olt si Teleorman), Arges (judetele Arges, Dambovita, Giurgiu, Teleorman, Ilfov si Calarasi), Ialomita (judetele Dambovita, Prahova, Ilfov, Buzau si Ialomita), Buzau - bazin superior si mijlociu si afluenti (judetele Brasov, Covasna si Buzau), Putna (judetul Vrancea), Rm. Sarat (judetele Buzau si Vrancea), afluentii Barladului inferior (judetele Vrancea si Galati), afluentii mici ai Siretului din judetele Vrancea si Galati, afluentii mici ai Prutului din judetul Galati si raurile din Dobrogea (judetele Constanta si Tulcea).INHGA precizeaza ca fenomenele hidrologice periculoase se pot produce si pe afluenti de grad inferior ai raurilor atentionate.