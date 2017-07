Cinci romani, suspectati ca au executat in stil mafiot un sucevean in Olanda

In dimineata zilei de 28 iunie 2017, in jurul orei 04.30, politistii din Roosendaal au gasit cadavrul unui sucevean pe o strada din localitate dupa ce acestia se deplasasera acolo in urma unui apel de urgenta fals care anunta ca o masina a luat foc.Florin Tabarcea, in varsta de 38 de ani, a fost gasit de politistii olandezi aproape de un autoturism Mercedes inmatriculat in Bulgaria care ii apartinea. Masina a fost dusa la politie pentru mai multe cercetari.In casa din apropierea locului unde a fost gasit Florin Tabarcea au fost gasiti cinci barbati romani, o tanara de 18 ani, o minora in varsta de opt ani si un bebelus de sase luni. Romanii au fost arestati preventiv si sunt considerati ca fiind principalii suspecti in uciderea lui Florin Tabarcea, potrivit site-ului bndestem.nl Copiii au ajuns in grija Protectiei Copilului din Olanda, iar tanara de 18 ani a fost dusa la politie pentru declaratii. Acesta este banuita ca practica prostitutia pentru ceilalti romani arestati.Jurnalistii olandezi sustin ca Florin Tabrcea s-ar fi certat cu un prieten din cauza unor comisioane obtinute din diferite infractiuni. Politistii olandezi continua cercetarile in acest caz, urmand sa stabileasca cine a fost cu adevarat criminalul lui Florin Tabarcea si motivele pentru care acesta a fost omorat.