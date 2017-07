[P] Universitatile britanice ofera burse garantate studentilor romani admisi in sesiunea de admitere din 13 - 14 iulie din Romania

Anglia Ruskin University: studentii de licenta de anul I vor primi 400 lire de care isi poti cumpara carti. De asemenea, studentii de la licenta sau master pot accesa o bursa de 1.000 lire daca sunt sportivi de performanta si au rezultate la nivel regional, national sau international. Pentru programele de MBA, universitatea ofera o bursa de 3.000 lire , pentru cele de Arta si Design burse de 2.500 lire.

studentii de licenta de anul I vor primi de care isi poti cumpara carti. De asemenea, studentii de la licenta sau master pot accesa o bursa de daca sunt sportivi de performanta si au rezultate la nivel regional, national sau international. Pentru programele de MBA, universitatea ofera o bursa de , pentru cele de Arta si Design burse de Birmingham City Universit y ofera 150 lire cash tuturor studentilor de anul I de la programele de licenta;

y ofera cash tuturor studentilor de anul I de la programele de licenta; Coventry University: Coventry Friends Scholarship - un fond de 10.000 lire in total va fi disponibil grupurilor de prieteni care aplica impreuna si apoi isi confirma locul la Coventry University. Grupurile pot fi formate din minim 2 viitori studenti, iar fiecare va primi 1.000 lire. Evaluarea se va face in functie de: (1) marimea grupului; (2) media aritmetica a mediilor de la BAC/licenta a prietenilor.

Pe langa aceasta, Coventry University ofera 10 burse a cate 1.000 lire studentilor ce aplica la admiterea pe loc si isi confirma locul la Coventry University. Bursele vor fi acordate, pe baza interviului, de catre reprezentantii universitatii in functie de: nevoi financiare, a calificarilor si rezultatelor obtinute si a modului in care a decurs interviul. Cei care aplica pentru Coventry Friends Scholarship vor fi considerati si pentru Individual Scholarship, dar doar una dintre burse va fi acordata in final.

Nu in utlimul rand, stundentii care obtin peste 9 la bacalaureat pot fi eligibil pentru burse de 1.250 lire . In cazul masteranzilor, notele de peste 9 la examenul de licenta, ii face eligibili pentru burse de 1.500 lire . Bursele se acorda in ordinea notelor de la bacalaureat/licenta.

- un fond de in total va fi disponibil grupurilor de prieteni care aplica impreuna si apoi isi confirma locul la Coventry University. Grupurile pot fi formate din minim 2 viitori studenti, iar fiecare va primi Evaluarea se va face in functie de: (1) marimea grupului; (2) media aritmetica a mediilor de la BAC/licenta a prietenilor. Pe langa aceasta, Coventry University ofera Bursele vor fi acordate, pe baza interviului, de catre reprezentantii universitatii in functie de: nevoi financiare, a calificarilor si rezultatelor obtinute si a modului in care a decurs interviul. Cei care aplica pentru Coventry Friends Scholarship vor fi considerati si pentru Individual Scholarship, dar doar una dintre burse va fi acordata in final. Nu in utlimul rand, stundentii care obtin peste 9 la bacalaureat pot fi eligibil pentru burse de . In cazul masteranzilor, notele de peste 9 la examenul de licenta, ii face eligibili pentru burse de . Bursele se acorda in ordinea notelor de la bacalaureat/licenta. University of Essex: toti romanii care incep studiile de licenta la University of Es-sex in acest an primesc garatant o bursa de 2.000 lire cash. De asemenea, pentru programele de masterat in Matematica sau un MBA, viitorii studenti romani pot ac-cesa burse de pana la 5.000 lire.

toti romanii care incep studiile de licenta la University of Es-sex in acest an primesc garatant o bursa de cash. De asemenea, pentru programele de masterat in Matematica sau un MBA, viitorii studenti romani pot ac-cesa burse de pana la University of Greenwich: High Achievement Scholarship, notele de peste 8.90 la bacalaureat, sunt recompensate cu o bursa de 2.000 lire ;

notele de peste 8.90 la bacalaureat, sunt recompensate cu o bursa de ; University of Herfordshire: sportivii de performanta care aplica la un program de licenta pot beneficia de un pachet care include acces la toate facilitatile necesare pentru sport. De asemenea, programele de master in Atronomie la University of Hert-fordshire ofera o bursa de pana la 5.000 lire , iar MBA-urile, in functie de o serie de criterii, ofera o reducere de pana la 25% din taxa de scolarizare.

sportivii de performanta care aplica la un program de licenta pot beneficia de un pachet care include acces la toate facilitatile necesare pentru sport. De asemenea, programele de master in Atronomie la University of Hert-fordshire ofera o bursa de pana la , iar MBA-urile, in functie de o serie de criterii, ofera o reducere de pana la 25% din taxa de scolarizare. University of Northampton: EU Undergraduate Scholarship - cei care obtin peste 9 la bacalaureat sunt eligibili pentru burse de 1.000 lire .

- 9 la bacalaureat sunt eligibili pentru burse de . University of Suffolk: Accession State Bursary - toti romanii care incep studiile de licenta la University of Suffolk in acest an primesc garatant o bursa de 1.500 lire cash. Accession Travel Bursary - bursa de 200 lire , care aopera costurile pentru biletul de avion pana la universitate, pentru cei care incep un program de licenta anul acesta.

- toti romanii care incep studiile de licenta la University of Suffolk in acest an primesc garatant o bursa de cash. - bursa de , care aopera costurile pentru biletul de avion pana la universitate, pentru cei care incep un program de licenta anul acesta. University of West London: Path to Success Scholarship - 4.000 de lire, bursa adresata studentilor care incep un program de licenta cu an de foundation integrat. UWL Full time Undergraduate Bursary Scheme - 3.000 lire daca venitul familial este sub 25.000 lire/an.

De altfel, universitatile britanice revin an de an in Romania sa concureze cu universitatile locale pentru admiterea in invatamantul superior, demonstrand astfel ca admiterea se poate organiza si fara cozi sau fara ghisee de plata. Luna aceasta, pe 13 si 14 iulie orice elev sau student roman se poate inscrie gratuit la sesiunea de admitere cu raspuns pe loc, care va avea loc la Biroul EDMUNDO din Bucuresti sau pe Skype, in cazul in care canditatii nu sunt din regiune. Astfel, absolventii pot avea chiar inainte de a afla raspunsul universitatilor din Romania, un raspuns definitiv de Admitere de la o universitate din Anglia.Cele 10 universitati prezente la admiterile cu raspuns pe loc sunt:Participarea la interviurile de admitere este gratuita si consta intr-o discutie de numai 15 minute, absolventii fiind nevoiti sa prezinte doar foaia matricola si diploma/ adeverinta de bacalaureat sau licenta (in cazul celor care vor sa fie admisi la master). Mai mult decat atat, fiecare universitate participanta, pe langa raspunsul pe loc de admis/respins, va oferi la pachet si burse. Detalii despre acestea mai jos sauInscrierile se fac pe, iar pentru mai multe detalii, consilierii EDMUNDO stau la dispozitia celor interesati sa afle informatii despre oportunitatile academice din strainatate, serviciile de consiliere fiind complet gratuite.Costul studiilor la universitatile din UK poate fi acoperit printr-un imprumut de la Guvernul Britanic, care se restituie gradual, numai dupa absolvirea studiilor si in momentul in care absolventul are deja un venit suficient de mare care sa ii permita rambursarea. Legat de burse, toate universitatile care participa la admiterea cu raspuns pe loc oferaIn primul rand, Marea Britanie are. Tinerii pasionati de cercetare au la, precum si alte cateva milliarde din fonduri private. Totodata, exista universitati care se mandresc cu rata de angajabilitate a absolventilor lor, studiul aici fiind bazat pe practica si internship.In comparatie cu sistemul universitar romanesc, unde cele mai comune experiente internationale academice se regasesc in randul candidatilor pentru programul Erasmus, universitatile britanice faciliteaza integrarea absolventilor romani intr-o economie globalizata. Cu alte cuvinte, inca din faza de depunere a candidaturii la o universitate, aplicantii au posibilitatea de a-si selecta gradul de experinta internationala pe care si-l doresc (in plus fata de experienta in sine de campus international), prin intermediul programelor de licenta cu(placement sau sandwich),(timp de un an studentul este inscris la o alta universitate din alta tara), Erasmus si multe alte astfel de tipuri de schimburi de experienta internationale.Indiferent de pasiunea aplicantilor, universitatile au in curricula dintre cele mai diverse cursuri si specializari, in permanenta adaptate cu piata muncii si noile domenii si profesii aparute, astfel incat fiecare student sa gaseasca facultatea care i se potriveste cel mai bine.Acestea sunt doar cateva dintre motivele pentru care studentii romani aleg Marea Britanie ca destinatie de studiu. Cei interesati sa beneficieze de calitatea mediului academic britanic, sunt invitati sa se inscrie gratuit pesi sa se prezinte pe 13 si 14 iulie, la biroul EDMUNDO din Bucuresti sau pe Skype, la admiterile cu raspuns pe loc.