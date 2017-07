Avertizare Cod Portocaliu de ploi abundente, extinsa pana marti, la ora 10

In intervalul mentionat, vor fi averse ce vor avea si caracter torential, pe parcursul zilei de luni (3 iulie) mai ales in Oltenia, Muntenia, sudul Banatului si local in Transilvania si Moldova, iar noaptea, cu precadere in Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei si in sudul Moldovei. Ploile vor fi insotite de descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat grindina.In intervale scurte de timp sau prin cumulare, in judetele Gorj, Valcea, Dolj, Olt, Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Covasna, Vrancea, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Ialomita si Calarasi, in municipiul Bucuresti si in zona de munte a judetelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Brasov se vor inregistra cantitati de apa de 50...70 l/mp si pe arii restranse peste 80...90 l/mp, indeosebi in judetele Teleorman, Giurgiu, Olt, Arges si Valcea.Tot pana marti este valabila o avertizare Cod Galben.In Dobrogea, local in Moldova, Transilvania, sudul Banatului, vestul Olteniei si nord-estul Munteniei se vor inregistra, in intervale scurte de timp sau prin cumulare, cantitati de apa de 25...50 l/mp.