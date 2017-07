Copaci doborati de vant, masini avariate si localitati fara curent electric, in urma furtunilor din ultimele ore

Potrivit unui bilant transmis, luni, de catre reprezentantii IGSU, furtunile din ultimele ore au provocat probleme in judetele Dambovita. Dolj, Giurgiu, Gorj si Teleorman, dar si in Bucuresti.In Capitala, un copac a cazut pe carosabil, iar patru au fost doborati de vant, avariind sase autoturisme.In majoritatea judetelor afectate au fost copaci doborati de vant, iar in orasul Videle, din judetul Teleorman, o casa a fost lovita de trasnet.S-au mai inregistrat acoperisuri avariate din cauza vitezei extrem de mari cu care a batut vantul in rafale."Din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica au fost semnalate avarii in patru localitati din judetele aflate sub incidenta avertizarilor meteo. Echipe specializate actioneaza in teren pentru remedierea situatiei in cel mai scurt timp. Nu au fost semnalate persoane in dificultate sau alte probleme deosebite din cauza efectelor de vreme rea", anunta IGSU.Pentru evitarea producerii unor evenimente care pot afecta viata si bunurile, pe timpul caderilor de grindina sau a descarcarilor electrice atmosferice, IGSU recomanda adapostirea in locuinte sau alte spatii care asigura protectia si deconectarea aparaturii casnice din locuinta.De asemenea, pentru limitarea posibilelor pagube generate de vantul puternic, pompierii cer ca parcarea autoturismelor sa se realizeze in zone ferite, la distanta fata de copaci sau stalpi de electricitate.Judetele Gorj, Valcea, Mehedinti, Dolj, Olt, Arges, Dambovita, Prahova, Teleorman si zona de munte a judetelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Brasov, Covasna si Buzau se afla sub cod portocaliu de instabilitate atmosferica, incepand de duminica, de la ora 20:00 pana luni la ora 23:00. fiind anuntate averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si caderi de grindina.Sub cod galben se afla sudul Banatului, jumatatea estica a Munteniei, cea mai mare parte a Moldovei si local Transilvania, unde temporar instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se vor inregistra, in intervale scurte de timp sau prin cumulare, cantitati de apa in general intre 25 si 50 l/mp.De asemenea, hidrologii au emis o avertizare cod galben de inundatii locale, viituri si torenti pentru bazine hidrografice din cea mai mare parte a tarii, valabila de duminica, ora 20.00, pana marti, ora 18.00. Cele mai mari probleme pot sa apara in noaptea de luni spre marti, cand o parte din judetele tarii vor fi sub cod portocaliu.