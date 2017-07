Ministrul Justitiei: A venit vremea clarificarilor la DNA / Am sesizat Inspectia Judiciara pentru o evaluare de fond a activitatii manageriale la DNA si la Parchetul General

"La cele doua autoritati nu au fost facute evaluari de fond privind activitatea manageriala din 2007. Zece ani de zile o institutie sa nu fie verificata nu stiu daca e tocmai in regula", a spus Tudorel Toader, intr-o conferinta de presa."Va asigura ca masurile propuse vor fi proportionale disfunctionalitatilor constatate", a adaugat Tudorel Toader, mentionand ca "a venit vremea clarificarilor la DNA".Acesta a precizat ca sustine "cu toata convingerea continuarea luptei impotriva coruptiei" dar a adaugat ca "lupta impotriva coruptiei nu inseamna numai DNA, aplicare de pedepse si condamnari, ci inseamna in primul rand prevenirea faptelor de coruptie"."Nici Inspectia Judiciara nici ministrul Justitiei nu se pot substitui autoritatii pe care o are procurorul in solutionarea cauzei. E vorba de o evaluare a activitatii parchetului de pe langa ICCJ, a managementului respectivelor autoritati", a subliniat Toader.In ceea ce priveste recentele dispute de la DNA, Tudorel Toader a mentionat ca nu poate spune el daca inregistrarile audio care au aparut in poresa sunt adevarate sau nu, dar la CSM este in curs procedura de verificare a respectivelor inregistrarii.In urma controlului pe care il verifica Inspectia Judiciar, "" si "sper sa se respecte si cronologia solutionarii functie de cronologia inregistrarii" cauzelor, a continuat el."Ca ministru sunt obligat sa nu vad numai partea pozitiva, sa vad si partea negativa, si faptul ca din pacate multi cetateni sunt arestati, urmariti penal, anchetati, trimisi in judecata eventual si condamanti ca ulterior sa se constate ca sunt nevinovati, ceea ce e o adevarata tragedie pentru cel in cauza si o pata pe obrazul justitie din Romania", a declarat ministrul Justitiei.El a notat ca nu ar califica drept "scandal" recentele dispute din cadrul DNA, ci mai degraba "controverse", care au si "o parte pozitiva: se scot la suprafata eventualele disfunctionalitati, neconcordante".Intrebat daca ia in calcul o discutie cu Laura Codruta Kovesi, Tudorel Toader a spus ca "cel putin pe moment nu", deoarece ar insemna sa se substituie inspectiei judiciare, ceea ce nu are voie."Ministrul Justitiei nu ii cheama pe cei reclamati, deoarece s-ar duce in zona controlului. Ministerul Justitiei are rolul de a asigura echilibrele, buna functionalitate iar buna functionalitate nu o asigur vorbind cu procurorul sef ci cerand Inspectiei Judiciare respectivele verificari".