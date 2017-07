Dezbatere la Ministerul Justitiei privind modificarea prevederilor referitoare la abuzul in serviciu

Pe 28 iunie, reprezentantii societatii civile au sugerat, in cadrul primei dezbaterii referitoare la redefinirea abuzului in servicu, eliminarea pragului prin transformarea infractiunii in una "de pericol", fie stabilirea unui prag minim.Codru Vrabie, reprezentant al Asociatiei Funky Citizens, a sugerat modificarea infractiunii de abuz in serviciu, astfel incat ea sa nu mai fie o infractiune de rezultat, ci sa fie o infractiune de pericol, in acest fel nemaifiind nevoie de prag."Nu credem ca este neaparat nevoie de prag. (...) Parlamentul si dumneavoastra, prin Ministerul Justitiei, aveti posibilitatea sa inaintati o astfel de propunere Parlamentului, pentru ca tine de politica penala a statului roman, de filozofia penala din Codul penal. Va sugeram sa modificati infractiunea de abuz in serviciu din articolul 297, in asa fel incat ea sa nu mai fie o infractiune de rezultat, ci sa fie o infractiune de pericol. In momentul in care face aceasta redefinire, nu mai incape niciun fel de discutie despre vreun prag, pentru ca pragul este indisolubil legat de existenta rezultatului", a propus Codru Vrabie in cadrul dezbaterii.El a explicat ca in istorie a existat o perioada in care abuzul in serviciu era reglementat ca o "infractiune de pericol"."Infractiunea de abuz in serviciu, inca de la Dongoroz (Vintila Dongoroz ¬ n.r.) incoace, pare sa fie o infractiune de rezultat, insa, in Codul lui Cuza din 1865, infractiunea era una de pericol. In filozofia capitolului de infractiuni de serviciu exista si infractiuni de pericol, si infractiuni de rezultat, dar, daca ne uitam la abuzul in serviciu, ne intrebam care este valoarea ocrotita. Noi credem ca valoarea ocrotita este exercitarea atributiilor de serviciu cu respectarea legii. Nu poate sa fie ocrotita valoarea rezultata din incalcarea legii si cauzarea unei vatamari sau unui prejudiciu", a motivat Vrabie.In schimb, Asociatia APADOR-CH a sustinut ca este pentru introducerea unui prag rezonabil.Curtea Constitutionala considera, in motivarea deciziei prin care a fost solutionata exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Bombonica Prodana, fosta sotie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, ca dispozitiile penale in vigoare cu privire la infractiunea de abuz in serviciu "sunt formulate in sens larg si in termeni vagi".Conform sursei citate, o astfel de omisiune are relevanta constitutionala, deoarece afecteaza drepturi si libertati fundamentale ale persoanei impotriva careia se formuleaza o acuzatie penala. In aceasta situatie, CCR considera necesara instituirea unui prag al pagubei si circumstantierea vatamarii produse prin comiterea faptei, in functie de care sa se aprecieze daca este sau nu vorba de o infractiune.CCR preciza, totodata, ca nu are competenta de a remedia acest viciu normativ, intrucat ar intra in sfera exclusiva de competenta a legiuitorului primar sau delegat si, astfel, si-ar depasi atributiile legale.